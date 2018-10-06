Жители Волгоградской области платят за газ больше остальных в России

Общество 06.10.2018 11:38
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06.10.2018 11:38
Средний ценник на газ в годовом отношении поднялся в стране на 2,8%. При этом максимальные цены — в Волгоградской, Сахалинской и Белгородской областях. Там местные жители платят за газ в два-три раза больше остальных россиян.
С августа 2017 года по август 2018 года средние цены на услуги ЖКХ в России выросли на 3,56%, пишет «Российская газета». По данным ФинЭкспертизы, значительно подорожало отопление.
Стоимость горячей воды в среднем по стране увеличилась на 4%, электроэнергия выросла в цене в среднем на 4%, стоимость услуг за содержание и ремонт жилья - на 3,31%. За прошедший год россияне стали больше платить за капремонт — взносы увеличились на 2,51%. В среднем по стране в счет будущего ремонта россияне платят 7,04 руб. за 1 кв. м.
В 2019 году законодательство дополнят новым понятием тарифной дискриминации. Кроме того, власти намерены разработать механизм наказания региональных и муниципальных чиновников за нарушения тарифного законодательства и значительные отклонения в ставках для поставщиков коммунальных услуг.
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