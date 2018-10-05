Педиатр-«самозванка» из Волгоградской области идет под суд





Лже-врач из Ленинской центральной районной больницы предстанет перед судом. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, она обвиняется в использовании заведомо подложного диплома (ч.3 ст.327 УК РФ). Уголовное дело было возбуждено на основании материалов проверки прокуратуры Ленинского района Волгоградской области.

Прокурорской проверкой установлено, что при трудоустройстве в медицинское учреждение в августе 2017 года 45-летняя женщина представила руководству больницы диплом об окончании Российского университета дружбы народов (г.Москва) по специальности «лечебное дело». После устройства на работу указанного специалиста в адрес администрации учреждения здравоохранения начали поступать многочисленные обращения родителей несовершеннолетних пациентов о некачественном оказании медицинской помощи. Анализ указанных обращений показал, что в основном люди жаловались на неправильную постановку диагнозов, назначение неадекватных ситуации лекарственных препаратов и пр. В результате прокуратурой Ленинского района Волгоградской области был сделан запрос в вуз, в котором якобы обучалась педиатр.

Оказалось, что среди студентов и выпускников Российского университета дружбы народов она никогда не числилась, а представленный ею диплом с присвоением квалификации «врач» является подложным.

Дознание по уголовному делу проводилось ОМВД России по Ленинскому району Волгоградской области.

Вину в инкриминируемом деянии женщина, которая, к слову, является многодетной матерью, полностью признала.

Уголовное дело направлено прокуратурой Ленинского района для рассмотрения по существу мировому судье судебного участка №31 Волгоградской области. Наказание по ч.3. ст.327 УК РФ предусматривает штраф в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев.

К слову, по аналогичным основаниям по итогам проверки прокуратуры Иловлинского района Волгоградской области возбуждено уголовное дело об использовании поддельного диплома врачом-хирургом. Данное уголовное дело находится на стадии расследования.