Педиатр-«самозванка» из Волгоградской области идет под суд

Расследования 05.10.2018 14:58
3404 6
05.10.2018 14:58
Лже-врач из Ленинской центральной районной больницы предстанет перед судом. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, она обвиняется в использовании заведомо подложного диплома (ч.3 ст.327 УК РФ). Уголовное дело было возбуждено на основании материалов проверки прокуратуры Ленинского района Волгоградской области.
Прокурорской проверкой установлено, что при трудоустройстве в медицинское учреждение в августе 2017 года 45-летняя женщина представила руководству больницы диплом об окончании Российского университета дружбы народов (г.Москва) по специальности «лечебное дело». После устройства на работу указанного специалиста в адрес администрации учреждения здравоохранения начали поступать многочисленные обращения родителей несовершеннолетних пациентов о некачественном оказании медицинской помощи. Анализ указанных обращений показал, что в основном люди жаловались на неправильную постановку диагнозов, назначение неадекватных ситуации лекарственных препаратов и пр. В результате прокуратурой Ленинского района Волгоградской области был сделан запрос в вуз, в котором якобы обучалась педиатр.
Оказалось, что среди студентов и выпускников Российского университета дружбы народов она никогда не числилась, а представленный ею диплом с присвоением квалификации «врач» является подложным.
Дознание по уголовному делу проводилось ОМВД России по Ленинскому району Волгоградской области.
Вину в инкриминируемом деянии женщина, которая, к слову, является многодетной матерью, полностью признала.
Уголовное дело направлено прокуратурой Ленинского района для рассмотрения по существу мировому судье судебного участка №31 Волгоградской области. Наказание по ч.3. ст.327 УК РФ предусматривает штраф в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев.
К слову, по аналогичным основаниям по итогам проверки прокуратуры Иловлинского района Волгоградской области возбуждено уголовное дело об использовании поддельного диплома врачом-хирургом. Данное уголовное дело находится на стадии расследования.
Реклама
Популярное по теме
29.09.2018 17:32
20334 0
02.10.2018 16:04
29653 16
Суд арестовал убийцу 16-летней девочки-подростка в Волгоградской области (ВИДЕО)05.10.2018 15:49
Расследования 05.10.2018 15:49
7525 4 Обсудить
Волгоградские следователи нашли тело убитой студентки в поле на границе Саратовской и Воронежской областей (ВИДЕО)05.10.2018 12:42
Расследования 05.10.2018 12:42
11410 13 Обсудить
Стало хуже: В Волгограде осужденного за смерть пациентки пластического хирурга перевели в реанимацию05.10.2018 12:30
Расследования 05.10.2018 12:30
1943 10 Обсудить
В Волгограде молодгвардейцу Булатову за гибель семьи в ДТП грозит до семи лет тюрьмы05.10.2018 10:03
Расследования 05.10.2018 10:03
3300 22 Обсудить
Мусорщик рассказал, как по дороге в Москву убил студентку в Волгоградской области (ВИДЕО)04.10.2018 14:31
Расследования 04.10.2018 14:31
25855 14 Обсудить
Милый мой бухгалтер: волгоградка за присвоение 4 млн рублей получила «путевку» в колонию04.10.2018 11:01
Расследования 04.10.2018 11:01
3384 10 Обсудить
В Волгоградской области огласили приговор убийце владельца Range Rover03.10.2018 17:18
Расследования 03.10.2018 17:18
9458 3 Обсудить
В Волгоградской области лжеполицейский из Краснодара "зарабатывал" на торговцах самогоном03.10.2018 16:12
Расследования 03.10.2018 16:12
1968 0 Обсудить
Жителя Волгоградской области осудили за нападение с перцовым баллончиком на продавца03.10.2018 15:55
Расследования 03.10.2018 15:55
873 0 Обсудить
В Волгоградской области экс-директора и бухгалтера фирмы судят за многомиллионные махинации с кредитами03.10.2018 09:48
Расследования 03.10.2018 09:48
5520 7 Обсудить
Жителя Волжского, расстрелявшего человека за громкую музыку, взяли под стражу02.10.2018 16:04
Расследования 02.10.2018 16:04
29653 16 Обсудить
Волгоградского молодогвардейца Булатова просили отпустить под домашний арест под залог в 400 тысяч рублей01.10.2018 20:03
Расследования 01.10.2018 20:03
13297 18 Обсудить
В Волгоградской области 19-летний парень предстанет перед судом за изнасилование пенсионерок в парке01.10.2018 17:45
Расследования 01.10.2018 17:45
5704 6 Обсудить
В Волгограде арестованный доцент-взяточник – в ожидании приговора01.10.2018 12:22
Расследования 01.10.2018 12:22
4774 9 Обсудить
Жителя Волгоградской области оправили в тюрьму за нападение на продавца с кухонным ножом29.09.2018 21:22
Расследования 29.09.2018 21:22
7885 0 Обсудить
Реклама