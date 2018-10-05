Общество

Уклонист из Волжского получил штраф за 6 лет "беготни" от военкома

Общество 05.10.2018 14:35
993 10
05.10.2018 14:35


Волжанин, который с марта 2012 года по май 2018 года, до достижения 27-летнего возраста оштрафован на 50 тысяч рублей. Как сообщили ИА "Высота 102" в горсуде Волжского, он умышленно уклонялся от призыва на военную службу без уважительных причин, не являясь на прохождение медицинского освидетельствования и заседания призывной комиссии, скрываясь от военного комиссариата.  В судебном заседании подсудимый признал вину и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке. Приговор в законную силу не вступил.
 

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