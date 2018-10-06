



Две строительные компании могут быть включены в реестра недобросовестных подрядчиков по заявлению регионального фонда капремонта. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском УФАС, фонд капремонта направил соответствующие заявления в антимонопольный орган. Речь идет о двух фирмах – ООО «Чибис» и ООО «Стройтехсервис». Первая компания ремонтировала дом №16 по ул. Шумилова, а жильцов «трясет» от строителей и по сей день. По словам волгоградцев, рабочие не могли даже по правилам заштукатурить фасад, впрочем, лучше бы они и этого не делали. Так, во время работ на фасаде был уничтожен архитектурный орнамент. Кроме того, фирма сорвала срок окончания ремонта – 15 октября, до которого строители должны были сделать капитальный ремонт крыши и фасада, подвальных помещений, обновить системы водоснабжения и водоотведения, электроснабжения и теплоотведения.

Другая компания – «Стройтехсервис» - испортила жизнь волгоградцам, которые проживают в доме №12 по ул. Сидорова. Горе-строители раскрыли крышу как раз перед «знаменитым» ливнем 15 июля, и совсем несложно представить, что стало с квартирами горожан после этого потопа. После случившегося строители первое время еще обещали все исправить и отремонтировать, а потом и вовсе пропали.

В случае, если доводы фонда капремонта окажутся убедительными, данные компании не смогут больше принимать участие в конкурсе на проведение строительных работ.



