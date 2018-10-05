Волгоградские следователи нашли тело убитой студентки в поле на границе Саратовской и Воронежской областей (ВИДЕО)
Расследования 05.10.2018 12:42
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05.10.2018 12:42
Этапированный из Москвы в Волгоградскую область 40-летний подозреваемый в убийстве 16-летней студентки из Елани показал, где находится тело девушки. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Куницкая, в ходе проверки показаний на месте злоумышленник указал место сокрытия убитой - тело девушки обнаружено в поле на границе Воронежской и Саратовской областей, недалеко от села Дуплятка Новониколаевского района.
Судебно-медицинским экспертам в рамках назначенной по делу экспертизы предстоит определить точные дату, время и причину наступления смерти, а также установить иные прижизненные телесные повреждения у несовершеннолетней.
Сегодня Еланским районным судом будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение по статье "убийство".
Напомним, 20 сентября текущего года 16-летняя жительница рабочего поселка Елань Волгоградской области ушла из дома на занятия в колледж и не вернулась. Девочка была объявлена в розыск. Поисковые группы с участием полицейских и представителей общественности обследователи местность, пустыри и заброшенные здания, опрашивали родных и знакомых. Спустя несколько дней после неудачных поисков было возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ "Убийство".
К расследованию были привлечены самые опытные следователи регионального СУ СКР и сыщики ГУ МВД России по Волгоградской области. В результате было установлено, что к пропаже девушки может быть причастен 40-летний уроженец Волгоградской области, который работает в мусороперерабатывающей компании в Москве. В результате спецоперации он был задержан сыщиками столичного уголовного розыска и этапирован в Волгоградскую область для проведения следственных действий. На допросе он озвучил свою версию убийства, уверяя, что все произошло случайно в результате внезапно вспыхнувшей ссоры.
Он "ехал от мамки и заблудился в Елани", а девушка согласилась показать дорогу и сама села к нему в машину. Отвозить обратно в поселок он ее не захотел, так как побоялся, что ему не хватит бензина до Москвы. Якобы девушка сама на него набросилась, а он ее просто оттолкнул, правда забыл, что в руках был нож, которым он хотел порезать хлеб.
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