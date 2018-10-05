Расследования

Стало хуже: В Волгограде осужденного за смерть пациентки пластического хирурга перевели в реанимацию

Расследования 05.10.2018 12:30
1944 10
05.10.2018 12:30



Главврача клиники "Изабелла"  Марсело Нтире, осужденного в июне текущего года к трем годам колонии общего режима за смерть пациентки, перевели в реанимационное отделение из-за ухудшения состояния здоровья. Как сообщили ИА "Высота 102" в областном суде, по этой причине сегодня в очередной раз было перенесено заседание апелляционной инстанции по рассмотрению жалобы осужденного врача на приговор районного суда. 



Напомним, Марсело Нтире был признан виновным в нарушение правил безопасности, повлекших смерть 23-летней пациентки во время операции по коррекции подбородка. После введения анестетиков у девушки началась острая аллергическая реакция. Вызвали скорую помощь, но пациентка скончалась до приезда "неотложки". Пластический хирург свою вину не признает, поясняя, что пациентка погибла не от его действий, а от реакции на правильно введенный препарат, которую предсказать было невозможно. Нтире обжаловал приговор.
Волгоградский областной суд уже месяц не может рассмотреть жалобу осужденного по причине его болезни. На прошлом заседании суд принял решение об аресте врача на 3 месяца. У его больничной палаты в ЖД больнице выставили конвой.
Сегодня адвокат ходатайствовал о заключении главврача клиники "Изабелла" под домашний арест, но ему было отказано. Суд также не удовлетворил ходатайство о приостановлении производства по делу, отложив заседание на неделю, где планируется заслушать врачей  о состоянии здоровья Марсело Нтире.      

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