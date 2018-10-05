Стало хуже: В Волгограде осужденного за смерть пациентки пластического хирурга перевели в реанимацию
Расследования 05.10.2018 12:30
1944 10
05.10.2018 12:30
Главврача клиники "Изабелла" Марсело Нтире, осужденного в июне текущего года к трем годам колонии общего режима за смерть пациентки, перевели в реанимационное отделение из-за ухудшения состояния здоровья. Как сообщили ИА "Высота 102" в областном суде, по этой причине сегодня в очередной раз было перенесено заседание апелляционной инстанции по рассмотрению жалобы осужденного врача на приговор районного суда.
Напомним, Марсело Нтире был признан виновным в нарушение правил безопасности, повлекших смерть 23-летней пациентки во время операции по коррекции подбородка. После введения анестетиков у девушки началась острая аллергическая реакция. Вызвали скорую помощь, но пациентка скончалась до приезда "неотложки". Пластический хирург свою вину не признает, поясняя, что пациентка погибла не от его действий, а от реакции на правильно введенный препарат, которую предсказать было невозможно. Нтире обжаловал приговор.
Волгоградский областной суд уже месяц не может рассмотреть жалобу осужденного по причине его болезни. На прошлом заседании суд принял решение об аресте врача на 3 месяца. У его больничной палаты в ЖД больнице выставили конвой.
Сегодня адвокат ходатайствовал о заключении главврача клиники "Изабелла" под домашний арест, но ему было отказано. Суд также не удовлетворил ходатайство о приостановлении производства по делу, отложив заседание на неделю, где планируется заслушать врачей о состоянии здоровья Марсело Нтире.
Реклама
Популярное по теме
29.09.2018 17:32
20334 0
02.10.2018 16:04
29653 16
Суд арестовал убийцу 16-летней девочки-подростка в Волгоградской области (ВИДЕО)05.10.2018 15:49
Расследования 05.10.2018 15:49
7551 4 Обсудить
Педиатр-«самозванка» из Волгоградской области идет под суд05.10.2018 14:58
Расследования 05.10.2018 14:58
3405 6 Обсудить
Волгоградские следователи нашли тело убитой студентки в поле на границе Саратовской и Воронежской областей (ВИДЕО)05.10.2018 12:42
Расследования 05.10.2018 12:42
11413 13 Обсудить
В Волгограде молодгвардейцу Булатову за гибель семьи в ДТП грозит до семи лет тюрьмы05.10.2018 10:03
Расследования 05.10.2018 10:03
3301 22 Обсудить
Мусорщик рассказал, как по дороге в Москву убил студентку в Волгоградской области (ВИДЕО)04.10.2018 14:31
Расследования 04.10.2018 14:31
25857 14 Обсудить
Милый мой бухгалтер: волгоградка за присвоение 4 млн рублей получила «путевку» в колонию04.10.2018 11:01
Расследования 04.10.2018 11:01
3384 10 Обсудить
В Волгоградской области огласили приговор убийце владельца Range Rover03.10.2018 17:18
Расследования 03.10.2018 17:18
9458 3 Обсудить
В Волгоградской области лжеполицейский из Краснодара "зарабатывал" на торговцах самогоном03.10.2018 16:12
Расследования 03.10.2018 16:12
1968 0 Обсудить
Жителя Волгоградской области осудили за нападение с перцовым баллончиком на продавца03.10.2018 15:55
Расследования 03.10.2018 15:55
873 0 Обсудить
В Волгоградской области экс-директора и бухгалтера фирмы судят за многомиллионные махинации с кредитами03.10.2018 09:48
Расследования 03.10.2018 09:48
5520 7 Обсудить
Жителя Волжского, расстрелявшего человека за громкую музыку, взяли под стражу02.10.2018 16:04
Расследования 02.10.2018 16:04
29653 16 Обсудить
Волгоградского молодогвардейца Булатова просили отпустить под домашний арест под залог в 400 тысяч рублей01.10.2018 20:03
Расследования 01.10.2018 20:03
13297 18 Обсудить
В Волгоградской области 19-летний парень предстанет перед судом за изнасилование пенсионерок в парке01.10.2018 17:45
Расследования 01.10.2018 17:45
5704 6 Обсудить
В Волгограде арестованный доцент-взяточник – в ожидании приговора01.10.2018 12:22
Расследования 01.10.2018 12:22
4775 9 Обсудить
Жителя Волгоградской области оправили в тюрьму за нападение на продавца с кухонным ножом29.09.2018 21:22
Расследования 29.09.2018 21:22
7885 0 Обсудить
Реклама