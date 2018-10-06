Общество

В Волгограде УК-банкрот прячется от горожан, но деньги собирает

Общество 06.10.2018 14:50
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06.10.2018 14:50


Двенадцатый арбитражный апелляционный суд отказал в жалобе ООО «Волжские тепловые сети», которое оспаривало  решение арбитражного суда Волгоградской области о признании несостоятельным ООО «Комплекс» и  введении процедуры наблюдения  в отношении управляющей компании. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы суда, ранее «Комплекс» был признан банкротом по заявлению МУП «Водоканал Волжского», которому управляющая компания задолжала около полумиллиона рублей. К слову, немалые  долги у «Комплекса» и перед другими поставщиками ресурсов, объем задолженности идет на сотни тысяч и даже миллионы  рублей. 
Между тем, жители домов, которые обслуживает  «Комплекс», по-прежнему не имеют связи с управляющей компанией. Так, жалуются жители дома №1а по ул. Кропоткина, они не могут даже вызвать слесаря. Если раньше на вызовы откликались диспетчеры другой управляющей компании – «Уютный дом», то теперь по телефону людям отвечают, что не имеют отношения к «Комплексу». Волгоградцы встревожены: если УК практически является банкротом, то почему ее не лишают лицензии? Ведь деньги с жильцов «исчезнувшая» компания по-прежнему собирает. Но дойдут ли они до поставщиков ресурсов? 
В госжилинспекции Волгоградской области на запрос информагентства «Высота 102» по поводу того, не является ли УК «Комплекс» претендентом на лишении лицензии, заявили следующее: «Такое решение принимается судом по заявлению органа государственного жилищного надзора. В свою очередь орган государственного жилищного надзора обращается в суд в соответствии с решением лицензионной комиссии. Основанием для рассмотрения лицензионной комиссией вопроса об обращении в суд является исключение из реестра лицензий субъекта Российской Федерации по основаниям, указанным в ч.ч. 5 - 5.4 ст. 198 Жилищного кодекса РФ, сведений о многоквартирных домах общая площадь помещений в которых составляет более пятнадцати процентов от общей площади помещений в многоквартирных домах. Учитывая, что сведения об управлении многоквартирными домами управляющей организацией ООО "Комплекс" из реестра лицензий Волгоградской области по вышеуказанным основаниям не исключались и решение об обращении в суд лицензионной комиссией не принималось, у инспекции отсутствуют основания для обращения в суд с соответствующим заявлением».
Получается, что невыполнение управляющей компании своих обязанностей, в том числе по содержанию жилья, вывозу мусора – не является основанием для того, чтобы «Комплекс» покинул рынок управления многоквартирными домами? Понятно, что УК вряд ли захочет это сделать по собственному желанию. Ведь денежки, как говорится, идут. А руководство «Комплекса» продолжает скрываться от разъяренных жильцов, «подсунув» особо настырным вечно закрытый офис в промзоне на улице Социалистической в Ворошиловском районе Волгограда.
Единственные меры наказания, которые сегодня применяются к компании, это штрафы за нарушение правил уборки и санитарного состояния домов. Штрафы вроде немаленькие – по четверти миллиона рублей каждый. Но не факт, что компания-банкрот их гасит. «Денег нет, но вы платите», - такой девиз, видимо, избрали в «Комплексе» - компании, которую жильцы назвали «фантомом».  

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