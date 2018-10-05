Скоро станет музеем: Знаменитую пожарную каланчу в Волгограде одевают в леса









Стартовали работы по реставрации и адаптации пожарной каланчи в Волгограде под краеведческий музей. Как сообщает ИА "Высота 102", территорию обносят глухим забором и огораживают сигнальной лентой, а само историческое здание рабочие одевают в леса.

Как ранее уже сообщало информагентство, работы по "преображению" каланчи в музей должны завершиться к концу этого года. Их будет выполнять компания "Приволжтрансстрой", которая стала победителем аукциона.













Техническим заданием и научно-проектной документацией предусмотрено изменение планировки строения, однако переустройство не затронет элементы здания, подпадающие под охрану как культурное наследие. Будут сохранены элементы интерьера здания конца XIX века и 1950-х годов, отреставрированы дозорная площадка и помещения двух исторических подвалов – здесь предполагается раскрыть оригинальную кирпичную кладку, сняв поздний штукатурный слой.













Кроме того, будут заменены и адаптированы под функции музея инженерные коммуникации, в том числе обеспечивающие специальный температурно-влажностный режим и охрану. В здании установят современные системы пожаротушения и пожарной сигнализации, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Музей оборудуют для посещения маломобильных групп населения — доступ в выставочные залы обеспечат специальные подъемники. Здесь разместятся постоянная и временная экспозиции, фонды и хранилище, конференц-зал, научная библиотека с читальным залом, рабочие кабинеты научных сотрудников, музейный магазин, кафе, гардероб и др.













Примечательно, что историческое здание к началу строительных работ покинули не все организации. Ранее здесь находился областной комитет транспорта и дорожного хозяйства, но весной чиновники переехали в офисное здание по адресу: ул. Елецкая, 1а. Несмотря на начало масштабной реконструкции покидать пожарную каланчу не спешит, а может и вовсе не собирается, полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе. Приемная инспектора и его аппарат все еще находится по адресу: ул. Коммунистическая,5, где по-прежнему осуществляется прием граждан.

Справка. Царицынская пожарная каланча на улице Коммунистической, 5 построена в конце XIX века и представляет собой объект культурного наследия регионального значения. С инициативой по реставрации и адаптации здания под музей выступил губернатор Андрей Бочаров, который также поставил задачу подготовить общую концепцию развития музеев в волгоградском регионе.



