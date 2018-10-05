Расследования

В Волгограде молодгвардейцу Булатову за гибель семьи в ДТП грозит до семи лет тюрьмы

Расследования 05.10.2018 10:03
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05.10.2018 10:03


Уголовное дело экс-заместителя председателя общественной организации партии «Единая Россия» направлено в Среднеахтубинский райсуд. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, надзорный орган утвердил обвинительное заключение в отношении 22-летнего активиста "Молодой Гвардии" Рената Булатова. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.5 ст.264 УК РФ).
Напомним, 10 августа 2018 года в 21:49 Булатов двигался на  внедорожнике по трассе в поселка Средняя Ахтуба. При обгоне попутно двигавшихся машин  авто обвиняемого на встречной полосе столкнулось с легковушкой под управлением 39-летнего жителя Волжского. В результате ДТП водитель, его 33-летняя жена, а также дочери 5 и 7 лет погибли на месте.
Свою вину в произошедшей трагедии молодой человек полностью признал. Ожидать суда обвиняемый будет, находясь под стражей.
Санкция уголовной статьи, которая вменяется политактивисту, предусматривает до семи лет лишения свободы. Уголовное   дело   по  Булатову  расследовалось  ГСУ  ГУВД  России  по Волгоградской области.
Фото: facebook.com

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