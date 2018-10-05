Новый замначальника ГУ МВД по Волгоградской области из Санкт-Петербурга приступил к работе





Сегодня начальник ГУ МВД России по Волгоградской области Александр Кравченко представил личному составу своего нового заместителя - начальника полиции Сергея Богачука, сообщает ИА "Высота 102". Богачук, напомним, был назначен на эту должность Указом президента РФ. Бывший заместитель начальника ГУ МВД по Волгоградской области - начальник полиции Андрей Подолян в августе этого года пошел на повышение. Глава государства своим Указом назначил 50-летнего Подоляна начальником главного управления МВД по Алтайскому краю. Отметим, что работу сменил и бывший заместитель Подоляна Александр Прядко. Президентским Указом Прядко назначен заместителем начальника ГУ МВД России по Самарской области.

Справка. Сергею Богачуку 7 октября исполнится 52 года. Он окончил Санкт-Петербургскую академию МВД России. В органах внутренних дел проходит службу с 1987 года. Состоял на различных должностях, в том числе руководящих, в органах внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Более десяти лет проходил службу в отряде милиции особого назначения. Награжден государственной наградой. С 2015 года, до назначения в Волгоград, возглавлял Управление МВД России по Василеостровскому району г. Санкт Петербурга.



