Сегодня банк России своим приказом отозвал лицензию на осуществление банковских операций у волгоградского банка "КОР", являющегося участником системы страхования вкладов, говорится в сообщении регулятора. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 сентября кредитная организация занимала 390-е место в банковской системе РФ. Как сообщает ТАСС, по данным ЦБ, бизнес-модель КБ "КОР" в значительной степени была ориентирована на обслуживание интересов его основного акционера и связанных лиц. Ссудная задолженность компаний, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами банка, составляла порядка 50% кредитного портфеля. Кроме того, во втором квартале 2018 г. резко возрос объем проводимых банком сомнительных транзитных операций.

"В деятельности АО "АКБ "КОР" выявлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности направлявшихся в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю", - говорится в сообщении регулятора.

В соответствии с приказом Банка России, в банк "КОР" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций аннулирована лицензия на осуществление банком "КОР" профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Как напоминает ИА "Высота 102", у истоков создания банка "КОР" стоял нынешний председатель комитета торговли и промышленности Волгоградской области Роман Беков. Затем кредитное учреждение перешло бывшему мэру Волгограда Евгению Ищенко.