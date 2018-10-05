Экономика 05.10.2018 10:05
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05.10.2018 10:05
Сегодня банк России своим приказом отозвал лицензию на осуществление банковских операций у волгоградского банка "КОР", являющегося участником системы страхования вкладов, говорится в сообщении регулятора. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 сентября кредитная организация занимала 390-е место в банковской системе РФ. Как сообщает ТАСС, по данным ЦБ, бизнес-модель КБ "КОР" в значительной степени была ориентирована на обслуживание интересов его основного акционера и связанных лиц. Ссудная задолженность компаний, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами банка, составляла порядка 50% кредитного портфеля. Кроме того, во втором квартале 2018 г. резко возрос объем проводимых банком сомнительных транзитных операций.
"В деятельности АО "АКБ "КОР" выявлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности направлявшихся в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю", - говорится в сообщении регулятора.
В соответствии с приказом Банка России, в банк "КОР" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.
В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций аннулирована лицензия на осуществление банком "КОР" профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
Как напоминает ИА "Высота 102", у истоков создания банка "КОР" стоял нынешний председатель комитета торговли и промышленности Волгоградской области Роман Беков. Затем кредитное учреждение перешло бывшему мэру Волгограда Евгению Ищенко.
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