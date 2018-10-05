Спорт

Волгоградский «Ротор» назвали командой-призраком

Спорт 05.10.2018 09:25
2024 3
05.10.2018 09:25


О судьбе четырех российских футбольных клубах, которые в прошлом были на слуху, расскажет спортивный канал «Матч ТВ». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе канала, автор проекта Денис Левко создал 24-х минутный фильм, который посвящен истории и современному положению дел «Текстильщика» (Камышин), «Кубани» (Краснодар), «Ротора» (Волгоград) и «Алании» (Владикавказ).          
Когда-то эти клубы собирали большие аудитории у телеэкранов и стадионов, завоевывали трофеи, были кумирами миллионов и участвовали в европейских первенствах. Но их судьба резко изменилась: они вылетели из высшего дивизиона, а потом и вовсе перестали существовать.
Неужели на этом судьба клубов с большой историей завершилась? Куда делись именитые клубы и насколько велики их дальнейшие перспективы?
«Текстильщик» из Камышина берёт своё начало в 1956 году. В списке его высших достижений 4 место в чемпионатах СССР и России, ему удалось дойти до 1/4 финала в Кубке России и до 1/16 финала Кубка УЕФА. 5 сезонов подряд клуб провел в высшей лиге чемпионата России и четыре года входил в десятку сильнейших клубов страны.
«Кубань» совсем недавно гремела успешным дебютом в российской футбольной премьер-лиге, однако после этого команда потерпела крушение и распалась. На тот момент она считалась одним из старейших футбольных клубов России. В чемпионатах и первенстве СССР «Кубань» одержала 140 побед с крупным счётом.
Сегодня же бывшие игроки входят в состав двух соперничающих команд «Урожай» и «Кубань», а болельщики выступают с попытками возрождения единого и успешного клуба.
Волгоградский «Ротор» - в прошлом чемпион РСФСР, 2-кратный серебряный и бронзовый призёр чемпионата России и финалист Кубка. 2004 для клуба стал роковым. Заняв последнее место в чемпионате, они покинули премьер-лигу, а в начале 2005 лишились статуса профессионального клуба.
Документальный фильм «Истории Исчезновений» покажет зрителям, что сегодня представляет из себя некогда знаменитый клуб «Текстильщик», а главное - как тяжело решается проблема с его финансированием.
Почему «Кубань» находится в процессе банкротства, и какой из двух современных краснодарских клубов имеет более весомое право носить ее имя? А также, что мешает финансово-благополучной команде «Ротор» блистать в чемпионате?
Кроме того, Юрий Газаев - спортивный директор «Алании», которая сейчас играет в ПФЛ, расскажет историю этого клуба и поделится текущим положением дел.
Эксклюзивные подробности исчезновений четырех легендарных клубов ждут всех зрителей 6 октября в 10:05 на «Матч ТВ». 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Роскомнадзор оценил качество мобильной связи в Волгограде

Доборные элементы любой сложности. 8-8442-95-50-05

Аренда или продажа коммерческих помещений. Тел.600-552
Популярное по теме
«Ротор» провел удачный матч с «Нижним Новгородом» на «Волгоград Арене»
23.09.2018 19:50
14037 0
Волгоградский боксер Максим Бабанин победил чемпиона из Кубы
13.09.2018 22:59
12010 1
Волгоградский "Ротор" на выезде сыграл вничью с "Армавиром"
30.09.2018 19:18
7062 0
Спорт
01.10.2018 17:06
Спорт 01.10.2018 17:06
5429 8 Обсудить

0
Далее
Спорт
30.09.2018 19:18
Спорт 30.09.2018 19:18
7062 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
27.09.2018 12:59
Спорт 27.09.2018 12:59
4743 11 Обсудить

0
Далее
Спорт
23.09.2018 19:50
Спорт 23.09.2018 19:50
14037 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
20.09.2018 08:17
Спорт 20.09.2018 08:17
8007 10 Обсудить

0
Далее
Спорт
17.09.2018 11:54
Спорт 17.09.2018 11:54
4716 2 Обсудить

0
Далее
Спорт
16.09.2018 21:43
Спорт 16.09.2018 21:43
7291 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
15.09.2018 20:08
Спорт 15.09.2018 20:08
24637 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
15.09.2018 19:55
Спорт 15.09.2018 19:55
2300 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
15.09.2018 18:48
Спорт 15.09.2018 18:48
6056 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
15.09.2018 14:17
Спорт 15.09.2018 14:17
4422 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
13.09.2018 22:59
Спорт 13.09.2018 22:59
12010 1 Обсудить

0
Далее
Спорт
13.09.2018 19:54
Спорт 13.09.2018 19:54
3164 1 Обсудить

0
Далее
Спорт
09.09.2018 18:36
Спорт 09.09.2018 18:36
5832 0 Обсудить

0
Далее
Спорт
09.09.2018 11:29
Спорт 09.09.2018 11:29
1486 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

10:05
Банк экс-мэра Волгограда обвинили в отмывании доходов и лишили лицензии Смотреть фотографии
10:04
Мэрия Волгограда «отдала» Ворошиловскому району нового главуСмотреть фотографии
10:03
Новый замначальника ГУ МВД по Волгоградской области из Санкт-Петербурга приступил к работе Смотреть фотографии
10:03
В Волгограде молодгвардейцу Булатову за гибель семьи в ДТП грозит до семи лет тюрьмыСмотреть фотографии
09:42
Химики АО «КАУСТИК» успешно представили заводской спорт Южного федерального округаСмотреть фотографии
09:25
Волгоградский «Ротор» назвали командой-призракомСмотреть фотографии
08:25
Чиновники Волгоградской области признались, кто пострадает от введения нового «мусорного» тарифаСмотреть фотографии
20:03
«Высота 102 ТВ»: Убийца девочки-подростка в Волгоградской области покажет, где спрятал телоCмотреть видео
16:38
В Волгоградской области 14 мужчин перешагнули 100-летний рубежСмотреть фотографии
16:20
В Волгограде разрешили подтопку детских садов и больницСмотреть фотографии
15:17
Пошел на повышение: Экс-глава Городища стал главным по транспорту в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:31
Мусорщик рассказал, как по дороге в Москву убил студентку в Волгоградской области (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
14:24
Волгоградские мамы побывали на производстве детского питанияСмотреть фотографии
14:22
Наш ответ беглому олигарху: в Волгограде ВМЗ «Красный Октябрь» возобновил оборонное производствоСмотреть фотографии
13:52
В Волгограде пассажирские теплоходы переходят на осеннее расписаниеСмотреть фотографии
13:04
Омбудсмен по правам человека в России обсуждает в Волгограде последствия реформы здравоохраненияСмотреть фотографии
12:06
В Волгоградской области пропавшая 16-летняя девочка мертва, задержан подозреваемыйСмотреть фотографии
11:48
В Волгограде госучреждение потратит миллионы за аренду кабинетов в премьер-офисеСмотреть фотографии
11:02
Ликбез для доверчивых: Волгоградцы все чаще «отдаются» в руки мошенников и остаются без денегСмотреть фотографии
11:01
Милый мой бухгалтер: волгоградка за присвоение 4 млн рублей получила «путевку» в колониюСмотреть фотографии
10:31
В Волгоградской области задержали двоих преступников, находившихся в федеральном розыскеСмотреть фотографии
10:21
Семье погорельцев из Волгограда чиновники предложили пойти в церковь за помощьюСмотреть фотографии
09:02
Сайт ИА «Высота 102» по версии Яндекса - самый востребованный в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:25
Приступить к ликвидации: Чиновников в Волгограде обязали очистить улицы от мусорных свалокСмотреть фотографии
20:00
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде Дворец спорта «с трудной судьбой» возвращают спортсменам Cмотреть видео
17:57
Здесь будет город-сад: Набережная в Волгограде погрузилась в большой ремонт (ФОТОРЕПОРТАЖ)Смотреть фотографии
17:35
Возвращается в Волгоград? : Глава Городища Сивоконь неожиданно ушел с постаСмотреть фотографии
17:18
В Волгоградской области огласили приговор убийце владельца Range RoverСмотреть фотографии
16:30
О спасении «утопающих»: В Волгоградской области обсудили здоровье и смертность мужчинСмотреть фотографии
16:12
В Волгоградской области лжеполицейский из Краснодара "зарабатывал" на торговцах самогономСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 