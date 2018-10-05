Волгоградский «Ротор» назвали командой-призраком

Спорт 05.10.2018 09:25
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05.10.2018 09:25
О судьбе четырех российских футбольных клубах, которые в прошлом были на слуху, расскажет спортивный канал «Матч ТВ». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе канала, автор проекта Денис Левко создал 24-х минутный фильм, который посвящен истории и современному положению дел «Текстильщика» (Камышин), «Кубани» (Краснодар), «Ротора» (Волгоград) и «Алании» (Владикавказ).
Когда-то эти клубы собирали большие аудитории у телеэкранов и стадионов, завоевывали трофеи, были кумирами миллионов и участвовали в европейских первенствах. Но их судьба резко изменилась: они вылетели из высшего дивизиона, а потом и вовсе перестали существовать.
Неужели на этом судьба клубов с большой историей завершилась? Куда делись именитые клубы и насколько велики их дальнейшие перспективы?
«Текстильщик» из Камышина берёт своё начало в 1956 году. В списке его высших достижений 4 место в чемпионатах СССР и России, ему удалось дойти до 1/4 финала в Кубке России и до 1/16 финала Кубка УЕФА. 5 сезонов подряд клуб провел в высшей лиге чемпионата России и четыре года входил в десятку сильнейших клубов страны.
«Кубань» совсем недавно гремела успешным дебютом в российской футбольной премьер-лиге, однако после этого команда потерпела крушение и распалась. На тот момент она считалась одним из старейших футбольных клубов России. В чемпионатах и первенстве СССР «Кубань» одержала 140 побед с крупным счётом.
Сегодня же бывшие игроки входят в состав двух соперничающих команд «Урожай» и «Кубань», а болельщики выступают с попытками возрождения единого и успешного клуба.
Волгоградский «Ротор» - в прошлом чемпион РСФСР, 2-кратный серебряный и бронзовый призёр чемпионата России и финалист Кубка. 2004 для клуба стал роковым. Заняв последнее место в чемпионате, они покинули премьер-лигу, а в начале 2005 лишились статуса профессионального клуба.
Документальный фильм «Истории Исчезновений» покажет зрителям, что сегодня представляет из себя некогда знаменитый клуб «Текстильщик», а главное - как тяжело решается проблема с его финансированием.
Почему «Кубань» находится в процессе банкротства, и какой из двух современных краснодарских клубов имеет более весомое право носить ее имя? А также, что мешает финансово-благополучной команде «Ротор» блистать в чемпионате?
Кроме того, Юрий Газаев - спортивный директор «Алании», которая сейчас играет в ПФЛ, расскажет историю этого клуба и поделится текущим положением дел.
Эксклюзивные подробности исчезновений четырех легендарных клубов ждут всех зрителей 6 октября в 10:05 на «Матч ТВ».
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