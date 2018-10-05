Политика

Мэрия Волгограда «отдала» Ворошиловскому району нового главу

Политика 05.10.2018 10:04
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05.10.2018 10:04


Роман Сучков возглавил администрацию Ворошиловского района. Об этом  сообщили ИА «Высота 102» в мэрии. Роман Сучков до этого назначения являлся руководителем комитета жилищной и социальной политики администрации города. Он возглавил бывшее  управление по жилищной  политике, позднее объединенное с другим ведомством, в апреле 2016 года. До этого Роман Сучков работал заместителем администрации Красноармейского района. 
Напомним, Андрей Козлов потерял свою должность в результате кадровых изменений, которые произошли в администрации города после того, как главой Волгограда стал Виталий Лихачев, ранее являвшийся главой администрации города. 

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