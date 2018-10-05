Мэрия Волгограда «отдала» Ворошиловскому району нового главу





Роман Сучков возглавил администрацию Ворошиловского района. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в мэрии. Роман Сучков до этого назначения являлся руководителем комитета жилищной и социальной политики администрации города. Он возглавил бывшее управление по жилищной политике, позднее объединенное с другим ведомством, в апреле 2016 года. До этого Роман Сучков работал заместителем администрации Красноармейского района.

Напомним, Андрей Козлов потерял свою должность в результате кадровых изменений, которые произошли в администрации города после того, как главой Волгограда стал Виталий Лихачев, ранее являвшийся главой администрации города.



