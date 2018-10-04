«Высота 102 ТВ»: Убийца девочки-подростка в Волгоградской области покажет, где спрятал тело

Аналитика 04.10.2018 20:03
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04.10.2018 20:03
Смотрите сегодня в программе: Шестнадцатилетняя жительница Елани, которую искали несколько дней, оказалась мертва - убийцу нашли в Москве. На острове Сарпинский после пожара семья осталась без жилья и документов: чиновники отправили погорельцев в церковь. «ВМЗ «Красный Октябрь» не задушишь, не убьешь: почти загубленное предприятие возобновило выполнение оборонного заказа. Уполномоченный по правам человека в России провела большое совещание в Волгограде: темой стали вопросы здравоохранения.
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