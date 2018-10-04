ВТБ запускает новый онлайн-сервис регистрации бизнеса

Экономика 04.10.2018 16:46 Реклама
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04.10.2018 16:46
Банк ВТБ запустил новый сервис для предпринимателей — онлайн-регистрацию ООО и ИП с использованием электронной подписи на мобильном телефоне, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
Решение реализовано при помощи первого сертифицированного приложения myDSS и технологии КриптоПро DSS для подписания юридически значимых документов непосредственно на смартфоне.
Услуга ВТБ существенно упрощает процесс регистрации ООО и ИП в режиме онлайн с помощью современных мобильных технологий.
На специальной странице банка start.vtb.ru предприниматель может в простом и удобном интерфейсе сформировать необходимый комплект документов и получить квалифицированную электронную подпись в приложение на своем смартфоне. После этого можно в один клик заверить их и отправить в ФНС России. Подтверждение об успешном завершении процедуры придет пользователю по электронной почте через 3-5 рабочих дней.
«ВТБ как технологичный и клиентоориентированный банк стремится предоставить наиболее инновационные услуги и дополнительные цифровые сервисы, предъявляя самые высокие требования к их функциональности, удобству и безопасности. Онлайн-регистрация бизнеса с последующим открытием счета стала в последнее время одной из самых обсуждаемых, ожидаемых и востребованных услуг в российской банковской отрасли.
Мы рады, что смогли реализовать данное решение в полном объёме. Теперь любой начинающий предприниматель может оформить своё дело, просто сидя дома и без установки тяжелого программного обеспечения на свой компьютер», – комментирует руководитель департамента малого бизнеса - старший вице-президент банка ВТБ Спартак Солонин.
Вся процедура регистрации подразумевает подписание только одного документа в бумажном виде — заявки на выпуск сертификата ключа электронной подписи.
Представитель банка доставит его клиенту на следующий день после подготовки необходимого пакета в сервисе. Все остальное заверяется уже квалифицированной облачной электронной подписью с помощью мобильного приложения myDSS на смартфоне пользователя.
Для справки:
Технологическую и организационную основу проекта составляет новое сертифицированное решение КриптоПро myDSS (совместная разработка компаний КриптоПро и SafeTech) и различные сервисы, в том числе компании «1С-Старт», по подготовке и отправке в налоговые органы необходимого комплекта документов.
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