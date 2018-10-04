В Волгоградской области 14 мужчин перешагнули 100-летний рубеж

Общество 04.10.2018 16:38
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04.10.2018 16:38
В октябре семеро жителей Волгоградской области отметят свой 100-летний юбилей. Как сообщили ИА «Высота 102» в волгоградском отделении Пенсионного фонда России, всего на сегодняшний день в Волгоградской области 97 пенсионеров-долгожителей перешагнули 100-летний рубеж: 14 мужчин и 83 женщины «золотого» возраста.
В настоящее время в регионе проживают 782,8 тысяч пенсионеров, что составляет 31% от общей численности населения региона. Большинство из них (93%) являются получателями страховой пенсии, в том числе: по старости – 83,6%, по инвалидности – 4,5%, по случаю потери кормильца – 4,9%. Получателями социальной пенсии являются 7% пенсионеров. Удельный вес мужчин и женщин в общей численности пенсионеров составляет 34,3% и 65,7% соответственно. Женщин-пенсионеров на 246,2 тысяч человек больше, чем мужчин.
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