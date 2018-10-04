В Волгограде разрешили подтопку детских садов и больниц

Общество 04.10.2018 16:20
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04.10.2018 16:20
С завтрашнего дня в детских сада и учреждениях здравоохранения Волгограда может потеплеть. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление главы Волгограда Виталия Лихачева, основанием для подтопки учреждений станут письменные обращения заведующих детскими садами и главных врачей поликлиник и больниц. Как говорится в документе, основанием для такого решения стало понижение температуры наружного воздуха в ночные часы. Теплоснабжающим организациям рекомендовано при наличии технической возможности начать подтопку с 5 октября 2018 года.
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