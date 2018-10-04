Политика

Пошел на повышение: Экс-глава Городища стал главным по транспорту в Волгоградской области

Политика 04.10.2018 15:17
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04.10.2018 15:17


Бывший глава администрации рабочего поселка Городище Сергей Сивоконь сегодня назначен заместителем председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Волгоградской области. Об этом ИА "Высота 102" стало известно из собственных источников. Сивоконь займет место Игоря Кузюткина и будет курировать работу сферы транспорта.
Сергей Сивоконь покинул должность главы администрации рабочего поселка Городища по собственному желанию. Накануне его просьбу об увольнении удовлетворили депутаты Городищенской гордумы. Решение чиновника стало для них полной неожиданностью. Тогда источник, знакомый с ситуацией, рассказал информагентству, что Сергей Сивоконь решился на этот шаг, так как нашел хорошую работу в Волгограде, где он ранее трудился в должности вице-мэра. 
В администрации региона сообщили, что информация о назначении Сергея Сивоконя заместителем председателя областного комитета была озвучена сегодня на совещании по дальнейшему комплексному развитию транспортной отрасли региона, в частности волгоградской агломерации, которое провел губернатор Андрей Бочаров. В совещании приняли участие заместители губернатора по профильным направлениям, руководители комитетов администрации региона, глава Волгограда, а также представители крупнейших транспортных предприятий области.
Напомним, администрацию Городища Сергей Сивоконь возглавлял с февраля 2017 года. Его обязанности будет временно исполнять заместитель Наталья Гончарова. В ближайшее время в Городище объявят конкурс на замещение ставшей вакантной должности главы администрации.

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