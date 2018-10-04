Экономика

Волгоградские мамы побывали на производстве детского питания

Экономика 04.10.2018 14:24
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04.10.2018 14:24


Компания «Сады Придонья» провела экскурсию для потребителей. Это уже стало традицией — компания доказывет свою открытость на деле.  На приглашение принять участие в экскурсии откликнулось немало желающих, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании, но предпочтение было отдано мамам малышей и многодетным мамам, активным пользователям социальных сетей. 
«Выбор детских товаров – непростая задача для современных родителей, поэтому побывать на заводе, где производится детское питание и поделиться потом своими впечатлениями – уникальная возможность для мам Волгограда», — говорит менеджер по маркетингу категории детское питание Виктория Вахрамеева.
В программу мероприятия входило посещение культурно-спортивного клуба, знакомство с производственно-испытательной лабораторией, производством соков и детского питания, логистическим комплексом и заводом по переработке пюре.
Завершила экскурсию поездка в сады, где главный агроном Центрального отделения А.А. Руденко подробно рассказал о сортах яблок и овощей, которые выращиваются специально для детского питания. 

Благодаря экскурсии, участницы смогли познакомиться с замкнутым циклом производства – от сада и переработки плодов, до розлива готовой продукции. Гостям было интересно узнать о разработке новых продуктов, продегустировать детские соки прямого отжима и пюре, а также новые продукты марки Nemoloko.
«Своими глазами увидели, как работают линии по производству детских пюре, соков и новых продуктов Nemoloko, — пишет в своем блоге молодая мама Марина Рыбинцева. — Команда профессионалов подробно рассказала о каждом этапе производства: от выращивания сырья, до хранения ГП на складах. Робототехника покоряет своими возможностями, но она не может заменить тот блеск в глазах, который видишь в глазах сотрудников. Спасибо Садам Придонья за открытость и преданность делу». 
Компания «Сады Придонья» планирует и далее проводить экскурсии для потребителей, так как подобные мероприятия лучше всего помогают в формировании культуры здорового питания населения.   

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