В Волгограде пассажирские теплоходы переходят на осеннее расписание

Общество 04.10.2018 13:52
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04.10.2018 13:52
Речпорт начал плавный переход на осенний режим работы. Из-за уменьшения светового дня внесены коррективы в работу речных трамваев по двум маршрутам «Тулака» - «О. Сарпинский» и «Обувная фабрика» - «О. Сарпинский». Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, вечерние рейсы по этим направлениям были перенесены на час раньше, так как с наступлением темного времени суток пассажирские речные перевозки запрещены по требованиям безопасности. Так, к примеру, согласно новому расписанию с 5 октября судно от «Тулака» отправится в 15.30, в обратном направлении от конечной остановки «О. Сарписнкий» кораблик отчалит не в 17.40, как это было ранее, а в 16.40. Аналогичные изменения на маршруте «Обувная фабрика» - «О. Сарпинский»: отправления со стороны островной части с понедельника в 16.00 и обратно в 16.20.
Между тем, по запросам жителей острова Сарпинский скорректировано расписание пассажирских теплоходов - время отправления утренних рейсов по маршруту «Руднева» - «О. Сарпинский» перенесено на 10 минут раньше. По новому расписанию суда начнут курсировать уже с понедельника.
С 8 октября пассажирские суда начнут отправляться в 5.50 вместо 6.00 от «Руднева» и в 6.10 уже со стороны островной части. Изменить время отправления теплоходов попросили жители острова Сарпинского, которые ранее не успевали на электричку от станции «Им. Руднева».
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