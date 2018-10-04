











«Непростая ситуация» для ВМЗ означала полную остановку работы оборонной площадки, невыплату зарплаты рабочим, рост долгов за поставку топливно- энергетических ресурсов, увольнение высококлассных специалистов и полное отсутствие оперативного управления. За всем этим маячит тень скрывающегося за границей фигуранта многих уголовных дел Дмитрия Герасименко - единоличного собственника ВМК «Красный Октябрь», с которым имело определенные отношения бывшее руководство ВМЗ «Красный октябрь». Не зря сам Дмитрий Герасименко, а также бывшие конкурсные управляющие ВМЗ Алексей Тарасов и Павел Пименов проходят по делу о злоупотреблении полномочиями - правоохранители предполагают, что в результате действий сообщников была отчуждена значительная часть имущества ВМЗ в пользу структур, контролируемых все тем же Герасименко. Так или иначе, после того, как несколько месяцев назад, доведя предприятие почти до развала, «люди Герасименко» уволились с ВМЗ, в ситуацию вмешался федеральный центр. Минпромторг России, коллегия ВПК, госкорпорация «Росатом», силовые структуры, надзорные ведомства и региональное руководство объединили усилия и действительно смогли исправить сложнейшую ситуацию на оборонном предприятии.













Заместитель губернатора Волгоградской области – председатель комитета промышленности и торговли Волгоградской области Роман Беков сейчас не скрывает удовлетворения от результата проделанной работы: «Нам удалось вернуть оборонзаказы, которые в свое время завод растерял. Сегодня можно с полной уверенностью говорить, что те задачи, которые были поставлены государством перед этим волгоградским предприятием, будут выполнены в срок».













На сегодняшний день в исторических цехах ВМЗ «Красный Октябрь» (здесь до сих пор сохранились дореволюционные станки, не говоря уже об оборудовании советских времен) идет процесс производства изделий для нужд атомной энергетики и военно-морского флота, артиллерийских систем для грозных танков «Армата», Т-90С и гаубиц «Мста-С».









«В начале лета наше предприятие попало в непростую ситуацию. Была смена руководства. Предыдущее руководство оставило нам кучу долгов. На данный момент предприятие работает в штатном режиме, ведется прием людей, идут переговоры по приему новых заказов, восстанавливается оборудование», - рассказывает Сергей Битюцкий - новый генеральный директор АО «ВМЗ «Красный Октябрь», возглавивший завод в августе этого года.