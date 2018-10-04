Экономика

Наш ответ беглому олигарху: в Волгограде ВМЗ «Красный Октябрь» возобновил оборонное производство

Экономика 04.10.2018 14:22
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04.10.2018 14:22



О кардинальном переломе критической ситуации на АО «ВМЗ «Красный Октябрь» - оборонной площадке металлургического комбината «Красный Октябрь» заявили сегодня новые руководители предприятия, сообщает ИА «Высота 102». На производство, где уже началось выполнение гособоронзаказа, были приглашены журналисты, которые смогли убедиться, что секретные цеха, прекратившие работу несколько месяцев назад, действительно ожили. 



«В начале лета наше предприятие попало в непростую ситуацию. Была смена руководства. Предыдущее руководство оставило нам кучу долгов. На данный момент предприятие работает в штатном режиме, ведется прием людей, идут переговоры по приему новых заказов, восстанавливается оборудование», - рассказывает Сергей Битюцкий - новый генеральный директор АО «ВМЗ «Красный Октябрь», возглавивший завод в августе этого года. 



«Непростая ситуация» для ВМЗ означала полную остановку работы оборонной площадки, невыплату зарплаты рабочим, рост долгов за поставку топливно- энергетических ресурсов, увольнение высококлассных специалистов и полное отсутствие оперативного управления. За всем этим маячит тень скрывающегося за границей фигуранта многих уголовных дел Дмитрия Герасименко - единоличного собственника  ВМК «Красный Октябрь», с которым имело определенные отношения  бывшее руководство ВМЗ «Красный октябрь». Не зря сам Дмитрий Герасименко, а также бывшие конкурсные управляющие ВМЗ Алексей Тарасов и Павел Пименов  проходят по делу о злоупотреблении полномочиями - правоохранители предполагают, что в результате действий сообщников была отчуждена значительная часть имущества ВМЗ в пользу структур, контролируемых все тем же Герасименко. Так или иначе, после того, как несколько месяцев назад, доведя предприятие почти до развала, «люди Герасименко» уволились с ВМЗ, в ситуацию вмешался федеральный центр. Минпромторг России, коллегия ВПК, госкорпорация «Росатом», силовые структуры, надзорные ведомства и региональное руководство объединили усилия и действительно смогли исправить сложнейшую ситуацию на оборонном предприятии.



Заместитель губернатора Волгоградской области – председатель комитета промышленности и торговли Волгоградской области Роман Беков сейчас не скрывает удовлетворения от результата проделанной работы: «Нам удалось вернуть оборонзаказы, которые в свое время завод растерял. Сегодня можно с полной уверенностью говорить, что те задачи, которые были поставлены государством перед этим волгоградским предприятием, будут выполнены в срок».  



На сегодняшний день в исторических цехах ВМЗ «Красный Октябрь» (здесь до сих пор сохранились дореволюционные станки, не говоря уже об оборудовании советских времен)  идет процесс производства изделий для нужд атомной энергетики и военно-морского флота, артиллерийских систем для грозных танков «Армата», Т-90С и гаубиц «Мста-С». 


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