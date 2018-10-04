Омбудсмен по правам человека в России обсуждает в Волгограде последствия реформы здравоохранения





Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сегодня в Волгограде назвала обратную сторону медали реформы здравоохранения, которую в целом считает положительной, сообщает ИА «Высота 102». По словам омбудсмена, негативной стороной реформы стало разрушение ФАПов и медицинских учреждений в сельских населённых пунктах. «В целом реформу можно назвать положительной, но эта сторона медали может привести к катастрофическим последствиям»,- сказала Москалькова. Она сообщила, что люди в основном жалуются уполномоченному на недоступность здравоохранения, нехватку доступных лекарственных средств и узких специалистов. Особенно остро с этими проблемами сталкиваются граждане старше 60 лет, рассказала Москалькова.













Уполномоченный по правам человека в РФ сегодня проводит в Волгограде координационный совет уполномоченных по правам человека в субъектах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов на тему: «Реализация права на охрану здоровья и медицинскую помощь». Ожидается, что по итогам совещания будут приняты конкретные предложения в адрес Минздрава РФ по улучшению качества оказания медицинской помощи и её доступности.



