Общество

Долг платежом красен: Краснослободскую компанию в Волгоградской области обязали рассчитаться

Общество 04.10.2018 13:13
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04.10.2018 13:13


Муниципальному унитарному предприятию «Тепловые сети городского поселения г. Краснослободск» Волгоградской области придется выплатить за потребленные ресурсы накопившийся долг за март-апрель 2018 года. К такому выводу пришел арбитражный суд Волгоградской области, разместив решение на своем официальном сайте,  сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на материалы суда. С иском  обратилась компания ООО «Газпром Межрегионгаз Волгоград». Общая сумма, включающая  сам долг, пени и расходы по оплате государственной пошлины, составила почти 3 млн рублей.  Решение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд.
Между тем, по словам сотрудников  предприятия, данная ситуация возникла после прихода нового руководителя -  Михаила Селюнина. Во всяком случае, до его появления прибыль на 1 января 2017 года составляла более 2,7 млн рублей. Кроме того, больше года ряду уволенных работников он не выплатил зарплату за май прошлого года и теперь люди обивают пороги судов, добиваясь справедливости. Напомним, информагентство рассказывало о ситуации  в материале «Судебная казуистика: В Волгоградской области бывшие работники «Тепловых сетей» больше года бьются за зарплату».

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