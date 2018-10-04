Происшествия 04.10.2018 12:06
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04.10.2018 12:06
16-летняя девушка из рабочего поселка Елань, пропавшая больше двух недель назад, убита. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области. Сотрудники уголовного розыска полиции совместно с коллегами из Центрального аппарата МВД России и следователями СУ СК России по региону установили личность и местонахождение подозреваемого в причастности к исчезновению учащейся техникума.
20 сентября текущего года Кристина ушла из дома на занятия и не вернулась. Девочка была объявлена в розыск, в Еланском районе были созданы поисковые группы, а также возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ «Убийство». В ходе оперативных мероприятий было установлено, что к исчезновению девочки может быть причастен 40-летний ранее судимый за изнасилования несовершеннолетних житель Котово.
По данным правоохранителей, в день исчезновения студентки подозреваемый возвращался от родственников, проживающих в Котово, в Москву, где он работал в мусороперерабатывающей компании. Проезжая через рабочий поселок Елань, мужчина спросил у девочки дорогу, которая согласилась показать выезд из населенного пункта. По словам задержанного, в пути у них возник конфликт, в ходе которого он убил несовершеннолетнюю.
3 октября в результате спецоперации он был задержан сыщиками уголовного розыска в Москве. В настоящее время подозреваемый этапирован в Волгоградскую область для проведения дальнейших оперативных мероприятий и следственных действий, в ходе которых он должен будет указать место, где скрыл тело убитой девочки.
Фото: elanskie-vesti.ru
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