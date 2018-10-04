



Более 6 миллионов рублей нашлось у государственного учреждения, подведомственному администрации Волгоградской области, на продление аренды в престижном офисном здании – в административном комплексе «Premier Building», расположенном на проспекте Ленина, 56а. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, ГАУ «Управление государственной экспертизы проектов» заключило договор с ООО «Плаза Техно» «Д.У.» на аренду 37 (!) кабинетов общей площадью в 800 кв.м. до конца августа следующего года.

Между тем, напомним, в плане мероприятий по оптимизации бюджетных расходов до 2021 года, который утвержден администрацией Волгоградской области, значится такой пункт, как сокращение арендуемых площадей, занимаемых государственными учреждениями Волгоградской области. Однако, вероятно, меры в сфере экономии бюджетных средств не коснулись облэкспертизы. Напомним, ранее в престижном офисном здании на проспекте Ленина, 56а располагались и другие органы исполнительной власти, в частности, комитет здравоохранения Волгоградской области. Однако ведомство переехало в другой офис, в том числе и по причине экономии бюджетных средств. В настоящий момент в «Premier Building» из органов исполнительной власти Волгоградской области остался лишь комитет юстиции.

Фото с сайта «Premier Building».