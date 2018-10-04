Милый мой бухгалтер: волгоградка за присвоение 4 млн рублей получила «путевку» в колонию





Три года колонии общего режима получила 39-летняя главбух из Волгограда за многомиллионную аферу. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе областного суда, в апелляции приговор бывшей сотруднице ООО «Тяга» оставлен в силе. За четыре года работы на предприятии женщина «незаметно» перечислила со счета фирмы на свою банковскую карту почти 4,4 млн рублей. Свою вину в содеянном она полностью признала. Между тем, в тюрьму женщина отправится не в ближайшее время – только по достижении ее ребенком 14 лет. Прокуратура и бывший работодатель осужденной пытались обжаловать приговор, посчитав его слишком мягким. Однако решение оставлено без изменения.



