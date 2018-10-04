Общество

Ликбез для доверчивых: Волгоградцы все чаще «отдаются» в руки мошенников и остаются без денег

Общество 04.10.2018 11:02
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04.10.2018 11:02


85-летняя пенсионерка лишилась более 69 тысяч рублей, поверив телефонной аферистке, которая предложила получить денежную выплату. Для этого  пожилая женщина выполнила несколько переводов на расчетный счет, который ей продиктовала звонившая. Но обещанной денежной  выплаты она так и не дождалась. 
29-летняя местная жительница на одном из сайтов в сети Интернет разместила объявление о продаже осенней куртки. Через некоторое время  ей перезвонил покупатель  и попросил назвать ему реквизиты банковской карты, чтобы перечислить деньги в качестве оплаты за товар. В результате  с ее счета было списано 50 000 рублей. 
Днем на улице к волгоградке подошла  незнакомка, представилась сестрой ее бывшей соседки и  попросила одолжить 120 000 рублей на лечение от злокачественного заболевания.  Пенсионерка отдала женщине указанную сумму и стала ожидать возврата денег. Но  вместо этого обратилась с заявлением о мошенничестве в полицию. Аналогичным способом мошенники также похитили у 60-летней местной жительницы 49 000 рублей.
Об этих и других  схемах обмана рассказали жителям Краснооктябрьского района, где в последнее время  участились случаи мошенничества, участковые уполномоченные отдела полиции №2  управления МВД России по городу Волгограду. Как сообщили сегодня ИА «Высота 102» в пресс-службе управления МВД РФ, несмотря на профилактические беседы, люди продолжают верить мошенникам. Волгоградцев в очередной раз призвали быть более бдительными, особенно при общении с незнакомцами,  обязательно перепроверять информацию и ни в коем случае не перечислять аферистам деньги. Полицейские раздали специально подготовленные памятки и визитки с указанием адресов и номеров телефонов участковых пунктов полиции.

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