Происшествия 04.10.2018 10:31
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04.10.2018 10:31
Росгвардейцы задержали в Волгоградской области скрывающихся от правосудия двоих мужчин и передали их сотрудникам полиции. Как сообщили ИА "Высота 102 в управлении Росгвардии по Волгоградской области, в Волжском у дома №19 по ул. Машиностроителей группа патрулирования заметила мужчину, схожего по приметам с 42-летним гражданином, заявленным Волжским городским судом в федеральный розыск за совершение мошенничества.
Еще одного "беглеца" аналогичным образом росгвардейцы задержали в Урюпинске. Внешность мужчины совпала по приметам с 47-летним гражданином, разыскиваемым за совершение крупной кражи из магазина.
Оба правонарушителя были переданы сотрудникам полиции.
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