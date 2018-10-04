Общество 04.10.2018 10:21
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04.10.2018 10:21
Продукты, лекарства и теплые вещи привезли активисты волгоградского отделения ОНФ престарелой женщине и ее сыну-инвалиду, у которых еще в начале августа сгорел дом в хуторе Павловский на острове Сарпинский. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», 83-летняя Лидия Михайловна Мельникова и 57-летний Александр Иванович тогда едва успели выскочить из объятого пламенем дома, даже не прихватив документы. Дом сгорел дотла вместе со сбережениями, которые копил Александр Иванович на операцию, погибла часть домашних животных – остались собаки, козы и две курицы.
С тех пор мать с сыном живут в сарае, еду готовят на уцелевшей печке, которая осталась на пепелище. Но уже грядут холода, и что будет с ними, они боятся думать. Только в конце октября им пообещали восстановить сгоревшие документы, из-за их отсутствия пожилые люди остались без пенсий. Соответственно, никакой помощи из бюджета они получить не могут. Как рассказала пенсионерка, чиновники посоветовали ей пойти в церковь, там, мол, помогут.
Соседи не бросили погорельцев: кто приносит продукты, кто – вещи, за Лидию Михайловну на переправе платят за проезд, когда она ездит на «большую землю» хлопотать по поводу документов. Но семью страшит будущее – сарай не отапливается, а идти пожилым людям некуда. Главное, что им сегодня нужно – хоть какая-то крыша над головой. Пожилые люди готовы перезимовать в каком-нибудь заброшенном доме на острове, где есть печка, если кто-то согласится предоставить им временное жилье, ведь бросить уцелевшую живность они не могут.
Если кто-то готов помочь семье, оказавшейся в беде, позвоните в редакцию ИА «Высота 102» по телефону 33-28-36.
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