Экономика

Более 127 тысяч жителей Волгоградской области отчитались о своих доходах

Экономика 04.10.2018 09:32
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04.10.2018 09:32


Налоговые декларации в текущем году предоставили более 127 тысяч жителей Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в УФНС России по региону, где подвели предварительные итоги декларационной кампании 2018 года, по состоянию на 1 сентября о своих доходах отчитались 4,5 тысячи индивидуальных предпринимателей и других лиц, занимающихся частной практикой, а также 122,6 тысячи иных физических лиц, что соответствует уровню прошлого года.
Сумма налога к доплате в бюджет по представленным декларациям по сравнению с прошлым годом увеличилась на 63% и составила 740 миллионов рублей. Сумма налога, заявленная гражданами к возврату из бюджета, в связи с предоставлением социальных и имущественных налоговых вычетов, составила 2606,4 миллиона рублей - на 13% больше, чем в прошлом году.
Общая сумма поступлений в бюджет налога на доходы физических лиц с задекларированных доходов увеличились на 46% - до 899 миллионов рублей.

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