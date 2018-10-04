Экономика 04.10.2018 09:32
983 1
04.10.2018 09:32
Налоговые декларации в текущем году предоставили более 127 тысяч жителей Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в УФНС России по региону, где подвели предварительные итоги декларационной кампании 2018 года, по состоянию на 1 сентября о своих доходах отчитались 4,5 тысячи индивидуальных предпринимателей и других лиц, занимающихся частной практикой, а также 122,6 тысячи иных физических лиц, что соответствует уровню прошлого года.
Сумма налога к доплате в бюджет по представленным декларациям по сравнению с прошлым годом увеличилась на 63% и составила 740 миллионов рублей. Сумма налога, заявленная гражданами к возврату из бюджета, в связи с предоставлением социальных и имущественных налоговых вычетов, составила 2606,4 миллиона рублей - на 13% больше, чем в прошлом году.
Общая сумма поступлений в бюджет налога на доходы физических лиц с задекларированных доходов увеличились на 46% - до 899 миллионов рублей.
Реклама
Популярное по теме
07.09.2018 12:30
7112 0
28.09.2018 15:53
5156 0
28.09.2018 10:17
3836 2
Волгоградские мамы побывали на производстве детского питания04.10.2018 14:24
Наш ответ беглому олигарху: в Волгограде ВМЗ «Красный Октябрь» возобновил оборонное производство04.10.2018 14:22
Рост платных услуг и 100-процентная коммуналка: власти Волгоградской области нашли, на чем сэкономить03.10.2018 09:55
Волгоградские налоговики побили свой рекорд по наполнению бюджета03.10.2018 09:22
ВТБ предлагает клиентам бесплатное открытие спецсчетов в рамках законодательства о закупках02.10.2018 15:57
Передать показания счетчиков клиентам ПАО «Волгоградэнергосбыт» помогает речевой робот02.10.2018 15:31
«Зеленый» Оскар достался напиткам на растительной основе Nemoloko02.10.2018 14:50
Волгоградский институт бизнеса прирос новой собственностью01.10.2018 14:11
Волгоград на всероссийском конкурсе профмастерства представит сотрудник АО «КАУСТИК»01.10.2018 13:03
Подземные гиганты: в руднике Гремячинского ГОКа идет монтаж третьего проходческого комбайна01.10.2018 10:39
Компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» завершает строительство первой очереди поверхностного и подземного комплексов Гремячинского горно-обогатительного комбината. Специалисты Гремячинского ГОКа продолжают работы по проходке выработок, оснащению рудника проходческим оборудованием и техникой, сооружают объекты околоствольного...
Volkswagen Amarok – 8 причин купить настоящий немецкий пикап28.09.2018 15:53
Руководитель комитета администрации Волгограда «обидел» малый бизнес28.09.2018 10:17
Стартовали продажи квартир в новых домах ЖК «Бейкер стрит»27.09.2018 08:08
Семь способов сэкономить на содержании автомобиля26.09.2018 16:36
ВТБ запускает программу автокредитования со ставкой от 5%26.09.2018 12:56
Реклама