Общество

Владимир Путин подписал закон о повышении пенсионного возраста

Общество 03.10.2018 20:15
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03.10.2018 20:15



Резонансный федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» сегодня подписан Президентом страны, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на официальный сайт Кремля. Несколькими часами ранее закон был одобрен Советом Федерации, а Государственная дума приняла документ 27 сентября. «За» проголосовали только представители фракции партии «Единая Россия» - их в парламенте страны подавляющее большинство.
Закон, который окажет влияние на судьбы миллионов россиян, официальные органы предпочитают называть «направленным на обеспечение сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы».
Реформа пенсионного законодательства потребовала и принятия федеральных законов «О внесении изменений в статьи 46 и 146 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части расширения перечня доходов бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации», «О ратификации Конвенции о минимальных нормах социального обеспечения (Конвенции № 102)», «О внесении изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации», «О внесении изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации». Все эти документы сегодня также были подписаны Владимиром Путиным.
Согласно новому закону о пенсионной реформе, с 2019 по 2023 годы в России будет поэтапно повышаться возраст выхода на пенсию - до 65 лет для мужчин и до 60 для женщин. Параллельно будет действовать закон об уголовной ответственности за необоснованный отказ в приеме на работу или увольнение людей предпенсионного возраста. В случае, если работодатель будет осужден, то ему придется понести наказание в виде штрафов - либо в размере до 200 000 рублей, либо в размере заработной платы, или другого дохода  на период до 18 месяцев. Предусмотрены также обязательные работы на срок до 360 часов.
Фото kremlin.ru

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