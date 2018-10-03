Владимир Путин подписал закон о повышении пенсионного возраста









Резонансный федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» сегодня подписан Президентом страны, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на официальный сайт Кремля. Несколькими часами ранее закон был одобрен Советом Федерации, а Государственная дума приняла документ 27 сентября. «За» проголосовали только представители фракции партии «Единая Россия» - их в парламенте страны подавляющее большинство.



Согласно новому закону о пенсионной реформе, с 2019 по 2023 годы в России будет поэтапно повышаться возраст выхода на пенсию - до 65 лет для мужчин и до 60 для женщин. Параллельно будет действовать закон об уголовной ответственности за необоснованный отказ в приеме на работу или увольнение людей предпенсионного возраста. В случае, если работодатель будет осужден, то ему придется понести наказание в виде штрафов - либо в размере до 200 000 рублей, либо в размере заработной платы, или другого дохода на период до 18 месяцев. Предусмотрены также обязательные работы на срок до 360 часов.

Фото kremlin.ru

Закон, который окажет влияние на судьбы миллионов россиян, официальные органы предпочитают называть «направленным на обеспечение сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы».Реформа пенсионного законодательства потребовала и принятия федеральных законов «О внесении изменений в статьи 46 и 146 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части расширения перечня доходов бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации», «О ратификации Конвенции о минимальных нормах социального обеспечения (Конвенции № 102)», «О внесении изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации», «О внесении изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации». Все эти документы сегодня также были подписаны Владимиром Путиным.