Приступить к ликвидации: Чиновников в Волгограде обязали очистить улицы от мусорных свалок

«В деятельности администрации Тракторозаводского района г. Волгограда установлены нарушения, выразившиеся в непринятии достаточных мер по организации работ по уборке и благоустройству территории района, в результате чего образовались свалки горючих отходов». К такому выводу пришла прокуратура Тракторозаводского района и обратилась в суд. Однако, как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе райсуда, представитель ответчика администрации Тракторозаводского района г. Волгограда в судебных заседаниях не соглашался с заявленными требованиями. При этом пояснял, что указанные в исковом заявлении территории скопления отходов производства и потребления обследованы и включены в акт комиссионного обследования и в перечень несанкционированного размещения отходов, подлежащих уборке.

Тем не менее Тракторозаводский районный суд постановил обязать администрацию района г. Волгограда в течение 15 дней с момента вступления решения в законную силу ликвидировать свалки в 300 м. от ул. Зенитчиков, в 100 м. от базы по ул. Героев Тулы, в 500 м. по направлению к третьей Продольной Магистрали от ул. Александрова, в 500 м. вдоль третьей Продольной магистрали от ул. Костюченко, в 500 м. от Третьей продольной магистрали, в 500 м. от дома №39 по ул. Бетховена в пос. Забазный по направлению к ул. Шурухина вдоль железнодорожного полотна, напротив дома №55 по ул. Прокофьева в районе опор электросетей.

Решение суда в законную силу не ступило и может быть обжаловано сторонами. Примечательно, что в ходе рассмотрения дела ответчиком были очищены территории несанкционированных свалок по ул. Левитана, 205 и ул. Александрова, 159.



