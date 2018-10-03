Политика
Сергей Сивоконь ( в центре) - в бытность работы заместителем главы администрации Волгограда

Возвращается в Волгоград? : Глава Городища Сивоконь неожиданно ушел с поста

Политика 03.10.2018 17:35
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03.10.2018 17:35



Покинуть пост главы администрации рабочего поселка Городища Волгоградской области Сергей Сивоконь изъявил по собственному желанию. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня на очередном заседании депутаты Городищенской гордумы одобрили эту неожиданную просьбу чиновника об отставке. То, что желание Сивоконя покинуть пост стало сюрпризом для многих городищенцев, подтвердил источник ИА «Высота 102». Кроме того, есть информация, что Сергей Сивоконь нашел хорошую работу в Волгограде, где уже однажды трудился в должности вице-мэра.
Администрацию Городища Сергей Сивоконь возглавлял с февраля 2017 года. Сейчас его обязанности будет временно исполнять заместитель Наталья Гончарова. В ближайшее время в Городище объявят конкурс на замещение ставшей вакантной должности главы администрации.

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