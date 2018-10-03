Расследования

В Волгоградской области огласили приговор убийце владельца Range Rover

Расследования 03.10.2018 17:18
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03.10.2018 17:18


Сегодня Волжский городской суд озвучил приговор местному жителю за убийство 36-летнего владельца Range Rover Антона Косолапова, сообщили ИА "Высота 102" в суде. 
По материалам дела, мужчины, которые ранее были знакомы, встретились в марте 2017 года. Косолапов стал требовать от приятеля возврата денежного долга, завязалась драка. Косолапов достал травматический пистолет, а его знакомый вооружился металлическим прутом, которым и ударил кредитора несколько раз по голове. Раны оказались несовместимые с жизнью. После убийства осужденный выбросил тело в лесополосе, а машину, стоимостью 3 миллиона рублей, сжег. Предварительно он забрал из авто ювелирные украшения, оцененные в 200 тысяч рублей, и травматический пистолет, которым Косолапов не успел воспользоваться. 
За умышленное убийство, кражу, хищение боеприпасов и умышленное уничтожение чужого имущества волжанину, который ранее уже был судим, назначено 16 лет лишения свободы в колонии особого режима. 
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.

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