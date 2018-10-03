«Высота 102 ТВ»: В Волгограде Дворец спорта «с трудной судьбой» возвращают спортсменам







Смотрите сегодня в программе: Совет Федерации вслед за Госдумой одобрил перевод стрелок часов в Волгоградской области. Не пройдет и трех лет: Дворец спорта «с трудной судьбой» отремонтируют и вернут спортсменам. Работа кипит: участники реконструкции Центральной набережной Волгограда уверяют, что работают с душой и на совесть.





Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.