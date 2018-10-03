Расследования 03.10.2018 16:12
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03.10.2018 16:12
Житель Краснодара Олег Фокин, выдававший себя за сотрудника правоохранительных органов, признан виновным в мошенничестве. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, приговором Светлоярского районного суда ему назначено 4 года 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.
По материалам дела, 40-летний Фокин с января по июль 2018 года приобретал у жителей ряда населенных пунктов Светлоярского района спиртное кустарного производства. А затем, представлялась сотрудником полиции, он требовал деньги за непривлечение к ответственности за незаконному торговлю алкоголем. При этом он предъявлял удостоверение, которое, как позже выяснилось, он изготовил сам на компьютере при помощи графического редактора.
Вознаграждение якобы за бездействие лжеполицейского варьировалось от 10 до 34 тысяч рублей. А всего ему удалось обмануть шестерых подпольных торговцев на общую сумму свыше 120 тысяч рублей. Вину в инкриминируемых деяниях Фокин признал полностью. Расследование уголовного дела проводилось СО ОМВД России по Светлоярскому району Волгоградской области.
По фактам реализации спиртосодержащей жидкости инициирован вопрос привлечения продавцов к административной ответственности.
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