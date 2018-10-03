Расследования

Жителя Волгоградской области осудили за нападение с перцовым баллончиком на продавца

Расследования 03.10.2018 15:55
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03.10.2018 15:55


К 3,5 годам колонии общего режима осужден житель Камышина за нападение с перцовым баллончиком на продавца торгового павильона. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на апелляционное определение облсуда, мужчин совершил разбойное нападение в состоянии алкогольного опьянения. На преступление его толкнуло желание выпить, однако средств на спиртное не было.
По материалам дела, 20 мая этого года он попросил у продавца "полторашку" пива за 115 рублей, а вместо оплаты распылил в лицо женщины газовый баллончик "ШОК перцовый". Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, пострадавшей был причинён химический ожог первой степени слизистых оболочек обоих глаз, квалифицирующийся как лёгкий вред здоровью.
В решение суда отмечается, что камышанин не успел забрать бутылку пива, так как продавец оказала сопротивление и захлопнула створку оконного проёма. Осужденный обжаловал приговор, посчитав его суровым. Он просил суд снизить наказание, либо назначить ему вместо реального условное лишение свободы, однако апелляционная инстанция оставила решение Камышинского городского суда без изменений.
Отметим, что мужчина безработный, ранее не был судим, холост и имеет на иждивении малолетнего ребенка.

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