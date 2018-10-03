Защита от киберугроз: «Ростелком» предлагает уникальные технологии





Новые решения в сфере кибербезопасности представил «Ростелеком» на конференции «Информационная безопасность и импортозамещение». На одной площадке собрались более 450 экспертов и представителей власти и крупного бизнеса, чтобы обсудить технологии защиты компьютерных сетей и пользователей, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.

В зоне ответственности «Ростелекома» — цифровизация и цифровая трансформация большинства федеральных и региональных ведомств. Компания предлагает уникальные технологии и индивидуальный подход к корпоративным клиентам в этой сфере. При этом эксперты компании подчеркивают важность баланса между цифровизацией и информационной безопасностью, делая акцент именно на последней.

Сегодня «Ростелеком» обладает крупнейшим в России коммерческим центром мониторинга и реагирования на киберугрозы. Компания подписала соглашение с ФСБ России и теперь является внешним корпоративным центром, который имеет право помогать заказчикам взаимодействовать с системой ГосСОПКА (Государственная система обнаружения, предупреждения ликвидации последствий компьютерных атак).

Вице-президент ПАО «Ростелеком» Игорь Ляпунов: «Сейчас все понимают, особенно по итогам прошлогодних атак, когда вспыхнули серьезные вирусные эпидемии и от них пострадала половина российских компаний, что существующий в стране подход к обеспечению безопасности доказал свою неэффективность. Все пострадавшие компании были оснащены средствами защиты. У них были межсетевые экраны, антивирусы, средства активной защиты, но, тем не менее, они пострадали».

В программе конференции также были представлены доклады и отечественные разработки в сфере программного обеспечения, «круглые столы» с экспертами ФСТЭК и ФСБ России по вопросам изменений в законах об обеспечении защиты информации.