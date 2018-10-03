Время - вперед: Российские сенаторы согласились добавить час света Волгоградской области





Сегодня Совет Федерации одобрил закон об изменении часовой зоны Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102", вслед за Госдумой сенаторы согласились с внесением изменений в закон об исчислении времени, согласно которому Волгоградская область будет теперь относиться к 3-й часовой зоне (МСК+1, московское время плюс 1 час, UTC+4), за счет этого стрелки в регионе будут переведены на час вперед. Делается это "с целью увеличения суммарного за год эффективно используемого населением светлого времени суток". Волгоградская область переведет стрелки часов ночью 28 октября этого года.

Напомним, 58,82% от числа участников референдума или 687 028 жителей региона высказались за переход Волгоградской области из второй в третью часовую зону (московское время плюс 1 час). Против проголосовало 40,16% (469 344 человека).



