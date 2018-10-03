Восстановят за 3 года: волгоградский Дворец спорта передадут центру олимпийской подготовки









Власти Волгоградской области планируют за три года восстановить волгоградский Дворец спорта, который в сентябре 2018-го был передан профсоюзами в собственность региона, сообщает ИА "Высота 102". Губернатор Андрей Бочаров сегодня заявил, что возрожденный Дворец спорта передадут региональной школе олимпийского резерва. На реконструкцию здания, по предварительным подсчетам, потребуется 400 миллионов рублей.

















Сегодняшнее состояние Дворца спорта губернатор оценил как плачевное, сравнив его с волгоградским ГДЮЦ образца 2014 года. В настоящее время Дворец спорта закрыт по решению суда - различные проверки обнаружили нарушения в эксплуатации и содержании здания. Оно ни разу капитально не ремонтировалось с момента своей постройки в 1974 году. Уже 6 лет здесь не работает система центрального отопления, не соответствует требованиям и система пожарной безопасности.

















Обследования показали, что стены и конструкции здания находятся в удовлетворительном состоянии. Однако здесь придется полностью менять инженерные и электрические сети, системы кондиционирования, вентиляции, отопления и пр.

"Предстоит серьезная поэтапная работа по восстановлению здания. Уверен, после реконструкции Дворец спорта станет одним из лучших в России. Мы должны учесть требования не сегодняшнего, а завтрашнего дня. Работа предстоит тяжелая, потребуется не менее трех лет, но надо приступать уже сейчас", - заявил губернатор.

Восстанавливать Дворец спорта будут поэтапно. Масштабные ремонтные работы планируют начать летом 2019 года. Помимо капитального ремонта здания будет проведено и благоустройство прилегающей территории.



