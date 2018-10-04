Сайт ИА «Высота 102» по версии Яндекса - самый востребованный в Волгоградской области

Аналитика 04.10.2018 09:02
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04.10.2018 09:02
ИА «Высота 102» сохраняет свои лидерские позиции в рейтинге «Яндекса» по востребованности интернет-ресурсов Волгоградской области. Индекс качества сайта (ИКС) информационного агентства составляет 6400 единиц. Как поясняют разработчики проекта, чем больше портал удовлетворяет потребности пользователей, тем выше будет показатель ИКС. В рейтинге участвуют не только СМИ, а все сайты, участвующие в поиске Яндекса.
ИКС от Яндекса, как отмечают его авторы, — это совершенно новый индикатор, который реально отображает качество ресурса. Первые результаты мониторинга были опубликованы в начале сентября текущего года по итогам последнего летнего месяца. "Высота 102" в этом рейтинге также стояла на первом месте.
Для расчёта ИКС используются не только ссылки на сайт, но и ещё сотни других параметров, среди которых: посещаемость сайта, время нахождения на сайте читателя, процент отказов, количество комментариев к статьям, уникальность и актуальность информации. Проверить индекс качества сайта легко, пройдя по этой ссылке.
На втором месте после «Высоты 102» в свежем рейтинге «Яндекса» среди интернет-ресурсов Волгоградской области - сайт «V1.ru» (6300), на третьем с большим отставанием - «Блокнот Волгоград» (4800). В десятку самых востребованных сайтов вошли «Волго-мама» и «Волгоградский форум», которые не имеют регистрации СМИ. Эти порталы, кстати, опережают по своим показателями сайты изданий, принадлежащих органам власти (ИА «Городские вести», «Волга-Медиа», «Волгоградская правда», «РИАЦ» и т.д.). Региональные представительства федеральных изданий в исследовании «Яндекса» не участвуют, поскольку система показывает ИКС только общего сайта.
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