Узнай свой ВИЧ-статус: волгоградцы проходят бесплатное тестирование





В Волгограде и области проходит Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: экспедиция». Сегодня и завтра волгоградцы и жители области смогут пройти бесплатно и анонимно экспресс-тестирование на ВИЧ, получить консультации по вопросам ВИЧ-инфекции и информационные материалы.

Мобильные пункты тестирования будут работать:

3 октября 2018 г. с 10.00 по 18.00: г.Волгоград, Дзержинский район, ул. Землячки, 110б — площадка у главного входа в ТРК «КомсоМОЛЛ».

3 октября 2018 г. с 11.00 по 17.00: г.Волжский, ул. Сталинградская, 13 — площадка у расчетно-кассового центра, напротив здания городской Администрации.

4 октября 2018 г. с 10.00 по 18.00: г.Калач-на-Дону, ул.Октябрьская, 267/1 — стадион «Водник».

В работе каждого мобильного пункта тестирования примут участие сотрудники государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Волгоградский областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями».





Официальное закрытие акции — 5 октября 2018 года в 10.00 на площади перед Дворцом культуры профсоюзов.

Информацию по вопросам проведения Акции можно получить по телефону «горячей линии» — (8442) 72-38-45.

Акция организованна Министерством здравоохранения Российской Федерации и направлена на информирование граждан по проблемам ВИЧ/СПИДа и мотивирование населения к тестированию на ВИЧ-инфекцию.