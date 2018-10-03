Здравоохранение

Узнай свой ВИЧ-статус: волгоградцы проходят бесплатное тестирование

Здравоохранение 03.10.2018 11:53
563 0
03.10.2018 11:53


В Волгограде и области проходит Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: экспедиция». Сегодня и завтра волгоградцы и жители области смогут пройти бесплатно и анонимно экспресс-тестирование на ВИЧ, получить консультации по вопросам ВИЧ-инфекции и информационные материалы.
Мобильные пункты тестирования будут работать:
3 октября 2018 г. с 10.00 по 18.00: г.Волгоград, Дзержинский район, ул. Землячки, 110б — площадка у главного входа в ТРК «КомсоМОЛЛ».
3 октября 2018 г. с 11.00 по 17.00: г.Волжский, ул. Сталинградская, 13 — площадка у расчетно-кассового центра, напротив здания городской Администрации.
4 октября 2018 г. с 10.00 по 18.00: г.Калач-на-Дону, ул.Октябрьская, 267/1 — стадион «Водник».
В работе каждого мобильного пункта тестирования примут участие сотрудники государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Волгоградский областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями».

Официальное закрытие акции — 5 октября 2018 года в 10.00 на площади перед Дворцом культуры профсоюзов.
Информацию по вопросам проведения Акции можно получить по телефону «горячей линии» — (8442) 72-38-45.
Акция организованна Министерством здравоохранения Российской Федерации и направлена на информирование граждан по проблемам ВИЧ/СПИДа и мотивирование населения к тестированию на ВИЧ-инфекцию.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Роскомнадзор оценил качество мобильной связи в Волгограде

Доборные элементы любой сложности. 8-8442-95-50-05

Аренда или продажа коммерческих помещений. Тел.600-552
Популярное по теме
В Волгограде корью заразились трое сотрудников МВД
03.09.2018 10:19
5347 6
Вопрос жизни и смерти: Волгоградский онкодиспансер готовится принять высокотехнологичные аппараты
14.09.2018 09:49
11748 3
Жителей Волгограда косит лихорадка Западного Нила
05.09.2018 13:56
12061 6
Здравоохранение
03.10.2018 13:47
Здравоохранение 03.10.2018 13:47
323 1 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
14.09.2018 09:49
Здравоохранение 14.09.2018 09:49
11748 3 Обсудить

0
Далее
Реклама
Здравоохранение
05.09.2018 13:56
Здравоохранение 05.09.2018 13:56
12061 6 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
04.09.2018 13:06
Здравоохранение 04.09.2018 13:06
13828 0 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
03.09.2018 10:19
Здравоохранение 03.09.2018 10:19
5347 6 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
30.08.2018 11:08
Здравоохранение 30.08.2018 11:08
5871 2 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
30.08.2018 08:35
Здравоохранение 30.08.2018 08:35
12420 0 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
28.08.2018 18:01
Здравоохранение 28.08.2018 18:01
4582 0 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
27.08.2018 15:53
Здравоохранение 27.08.2018 15:53
27778 11 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
24.08.2018 11:09
Здравоохранение 24.08.2018 11:09
11976 11 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
21.08.2018 17:38
Здравоохранение 21.08.2018 17:38
3036 0 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
15.08.2018 06:38
Здравоохранение 15.08.2018 06:38
6595 0 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
10.08.2018 17:47
Здравоохранение 10.08.2018 17:47
6477 3 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
07.08.2018 17:34
Здравоохранение 07.08.2018 17:34
5591 0 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
27.07.2018 17:28
Здравоохранение 27.07.2018 17:28
8004 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

14:57
Время - вперед: Российские сенаторы согласились добавить час света Волгоградской области
14:37
Внук маршала Баграмяна подарит книгу о своем знаменитом деде волгоградским лицеистамСмотреть фотографии
14:19
«МегаФон» нашел новое решение для малого и среднего бизнесаСмотреть фотографии
13:47
Все на прививку: Волгоградская область предохраняется от гриппаСмотреть фотографии
13:17
Четыре дочки и сыночек: В Волгоградской области многодетной семье помогли сохранить "погоду в доме"Смотреть фотографииCмотреть видео
12:46
Совфед РФ одобрил пенсионную реформу с молчаливого согласия волгоградских сенаторовСмотреть фотографии
11:53
Узнай свой ВИЧ-статус: волгоградцы проходят бесплатное тестированиеСмотреть фотографии
11:43
Восстановят за 3 года: волгоградский Дворец спорта передадут центру олимпийской подготовкиСмотреть фотографии
11:09
Россияне назвали год наступления старостиСмотреть фотографии
10:27
В Астраханской области на территории заповедника уничтожен лотосСмотреть фотографии
09:55
Рост платных услуг и 100-процентная коммуналка: власти Волгоградской области нашли, на чем сэкономить Смотреть фотографии
09:48
В Волгоградской области экс-директора и бухгалтера фирмы судят за многомиллионные махинации с кредитамиСмотреть фотографии
09:22
Волгоградские налоговики побили свой рекорд по наполнению бюджетаСмотреть фотографии
08:22
В Волгоградской области арбузная моль испортила урожай бахчевыхСмотреть фотографии
08:20
Турфирму наказали за отказ вернуть деньги волгоградцу за путевку в ТурциюСмотреть фотографии
20:08
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде мало заметен прогресс в состоянии подъездных путей к школамCмотреть видео
16:55
Убирать мусор научат прокуроры волгоградскую УК «Флагман»Смотреть фотографии
16:43
На трассе маршрутка «Волгоград-Урюпинск» столкнулась с легковушкой – один человек погибСмотреть фотографии
16:04
Жителя Волжского, расстрелявшего человека за громкую музыку, взяли под стражу Смотреть фотографииCмотреть видео
15:31
Передать показания счетчиков клиентам ПАО «Волгоградэнергосбыт» помогает речевой роботСмотреть фотографии
15:27
В Волгоградской области 60-летних женщин почти в два раза больше, чем мужчин Смотреть фотографии
15:24
Плюс 34 рубля: Пенсионерам Волгоградской области рассчитали, на какой минимум им жить в 2019 годуСмотреть фотографии
14:50
«Зеленый» Оскар достался напиткам на растительной основе NemolokoСмотреть фотографии
12:30
Волгоградских дачников обложили речным «налогом» на урожайСмотреть фотографии
11:58
В Волгограде в МУП «Метроэлектротранс» дождались зарплатыСмотреть фотографии
11:18
Последний шанс: В Волгограде проходит одиночный пикет против принятия пенсионной реформы Советом федерацииСмотреть фотографии
11:04
Депутаты требуют разобраться с частными камерами фотофиксации на дорогах Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:46
Запутались в оценке: Волгоградские коммунисты вспомнили про «грязные» выборыСмотреть фотографии
10:13
В Волгоградской области трое человек пострадали в ДТП с деревомСмотреть фотографии
09:15
В Волго-Каспийском морском судоходном канале сел на мель сухогруз из ИранаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 