Узнай свой ВИЧ-статус: волгоградцы проходят бесплатное тестирование

Здравоохранение 03.10.2018 11:53
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03.10.2018 11:53
В Волгограде и области проходит Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: экспедиция». Сегодня и завтра волгоградцы и жители области смогут пройти бесплатно и анонимно экспресс-тестирование на ВИЧ, получить консультации по вопросам ВИЧ-инфекции и информационные материалы.
Мобильные пункты тестирования будут работать:
3 октября 2018 г. с 10.00 по 18.00: г.Волгоград, Дзержинский район, ул. Землячки, 110б — площадка у главного входа в ТРК «КомсоМОЛЛ».
3 октября 2018 г. с 11.00 по 17.00: г.Волжский, ул. Сталинградская, 13 — площадка у расчетно-кассового центра, напротив здания городской Администрации.
4 октября 2018 г. с 10.00 по 18.00: г.Калач-на-Дону, ул.Октябрьская, 267/1 — стадион «Водник».
В работе каждого мобильного пункта тестирования примут участие сотрудники государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Волгоградский областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями».
Официальное закрытие акции — 5 октября 2018 года в 10.00 на площади перед Дворцом культуры профсоюзов.
Информацию по вопросам проведения Акции можно получить по телефону «горячей линии» — (8442) 72-38-45.
Акция организованна Министерством здравоохранения Российской Федерации и направлена на информирование граждан по проблемам ВИЧ/СПИДа и мотивирование населения к тестированию на ВИЧ-инфекцию.
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