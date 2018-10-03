Внук маршала Баграмяна подарит книгу о своем знаменитом деде волгоградским лицеистам

От Сталинграда - до Великой Победы 03.10.2018 14:37
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03.10.2018 14:37
Внук маршала Ивана Христофоровича Баграмяна Иван Сергеевич Баграмян подарит новую книгу о своем знаменитом деде учащимся волгоградского педагогического лицея имени Федора Слипченко, в котором он – частый гость. Как сообщил Иван Сергеевич ИА «Высота 102», презентация издания «Маршал Баграмян. Жизнь. Служба. Любовь» состоялась накануне в книжном клубе Российского военно-исторического общества в Москве, ее автор - известный историк, публицист и ветеран внешней разведки Арсен Мартиросян. По его словам, дважды в год – в День победы в Сталинградской битве и день рождения лицея – дети и внуки генералов и маршалов стараются посещать великий город на Волге и педагогический лицей, который находится на месте ожесточенных боев, которые шли в Сталинграде в 1942-м году.
«Эта книга – не только о полководце и его выдающихся качествах, она - о Человеке с большой буквы и большом романтике, - говорит внук маршала. - Сам я окончил Московский государственный институт международных отношений по специальности экономист-международник, и никогда не хотел быть военным. И дед понимал меня, как никто другой», - говорит Иван Баграмян.
Справка: Иван Христофорович Баграмян - советский полководец, дважды Герой Советского Союза, кавалер семи орденов Ленина, маршал Советского Союза. В начале Великой Отечественной войны он был начальником оперативного отдела штаба Юго-Западного фронта. С июля 1942 года командовал армией, с ноября 1943-го — войсками 1-го Прибалтийского фронта, с апреля 1945-го — войсками 3-го Белорусского фронта. Под его командованием войска фронта завершили операцию по уничтожению Земландской группировки противника, проведенную в ходе Восточно-Прусской операции. В июне 1945 года возглавил сводный полк 1-го Прибалтийского фронта на Параде Победы на Красной площади в Москве. В 1943 году Баграмян становится уже генералом армии, а в последующем – маршалом Советского Союза.
Фото sb.by
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