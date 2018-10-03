Федеральные новости

Россияне назвали год наступления старости

Федеральные новости 03.10.2018 11:09
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03.10.2018 11:09


Средний возрастной рубеж, с которым россияне связывают наступление старости, составляет 63 года, сообщили ТАСС во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Однако взгляды отдельных респондентов ощутимо расходятся. Так, треть опрошенных определили границу старости периодом с 50 до 59 лет; примерно столько же — с 60 до 69 лет.
16 процентов участников исследования полагают, что старость начинается в 70-79 лет. О том, что к пожилым людям уже вполне можно отнести людей, достигших 40 лет, высказались 4 процента респондентов. А один человек из каждой сотни опрошенных назвал старыми даже тех, кому еще не исполнилось 40 лет.
Социологи также исследовали данные о том, как люди старше 60 лет в России проводят свободное время. Около половины из них увлечены уходом за своими дачными участками (49 процентов). Каждый четвертый пожилой россиянин любит прогулки на природе (26 процентов).
Примечательно, что доли людей старше 60 лет, проводящих время в интернете или предпочитающих печатные издания, практически сравнялись (19 и 22 процента). Однако пожилые люди все еще активно смотрят телевизор (41 процент).
Больше всего радости российским старикам приносит возможность общаться с близкими людьми (87 процентов), чуть меньше — наличие свободного времени (79 процентов). От творческой и профессиональной самореализации получают удовольствие примерно две трети пожилых россиян (64 и 61 процент).

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