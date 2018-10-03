Политика

Совфед РФ одобрил пенсионную реформу с молчаливого согласия волгоградских сенаторов

Политика 03.10.2018 12:46
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03.10.2018 12:46


Только что члены Совета Федерации проголосовали за принятие закона о повышении пенсионного возраста. Как сообщает ИА «Высота 102», большинство сенаторов выступили за утверждение реформы, вызвавшей в стране большой общественной резонанс. Напомним, Волгоградскую область в Совете Федерации представляют два человека – олимпийская чемпионка Татьяна Лебедева (доход за 2017 год - 5,6 млн рублей) и экс-председатель Волгоградской региональной общественной организации многодетных и приемных семей «Много деток» Елена Попова (доход за 2017 год - 4,5 млн рублей). Обсуждение резонансного законопроекта вызвало активную дискуссию в верхней палате парламента страны. Елена Попова в зале точно присутствовала, поскольку была докладчиком по другому вопросу, который касается международной проблематики. Напомним, что работу обоих сенаторов председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время визита в Волгоград этой весной подвергла критике. Она заявила, что региону требуется больше отдачи от членов Совфеда, в том числе, по лоббированию интересов территории в министерствах финансов и экономики. В итоге "за" новую пенсионную систему проголосовали 149 человек, "против" - 5, воздержались - 3.
Государственная дума приняла закон на минувшей неделе с учетом поправок, внесенных президентом Владимиром Путиным. Согласно предложенным коррективам, женщины теперь станут выходить на заслуженный отдых при достижении 60 лет вместо 55, как было ранее. Мужчины - в 65 вместо 60-ти. Пенсионный возраст увеличат поэтапно, начиная с 2019 года.  

Также сенаторы в ходе сегодняшнего заседания поддержали появление в Уголовном кодексе новой статьи за необоснованное увольнение, либо отказ от принятия на работу граждан, которым до пенсии остается пять и менее лет. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей или зарплата за 18 месяцев, а также обязательные работы до 360 часов. 
В ходе обсуждения законопроекта некоторые сенаторы заявили, что теперь потребуются меры стимулирования предприятий, которые должны бережнее относиться к пожилым сотрудникам. Такая работа, как пояснили членам Совфеда в правительстве РФ, уже ведется. Также парламентарии поинтересовались, не возникнут ли риски для молодых специалистов, места которых будут заняты возрастными работниками. Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин пояснил, что в настоящее время количество молодежи, приходящей на работу, ниже количества граждан, уходящих на пенсию. Ситуацию на рынке труда России глава ведомства назвал благоприятной для принятия данного законопроекта. Также он добавил что «высокими темпами» растет продолжительность жизни россиян.
Несколько членов Совета Федерации подвергли обструкции обсуждаемую реформу. Так, представитель Владимирской области Антон Беляков напомнил о предыдущем неудачном проекте в сфере пенсионной системы. «Деньги из накопительной системы, где они? Фактически государство по прежним долгам не расплатится, но возьмет по умолчанию новый долг у населения», - заявил сенатор.

Максим Топилин с такой позицией не смог согласиться, отметив, что господин Беляков неправильно понимает построение накопительной системы. «Платили работодатели в НПФ. Граждане ничего не платили и ничего не потеряли. Граждане наоборот только приобрели – в виде дополнительных пенсионных выплат и индексаций», - считает чиновник. 
Сенатор от Орловской области Василий Иконников заявил, что 2/3 населения страны реформу не одобряют, и что после принятия закона недовольство граждан политикой власти только усилится, чем могут воспользоваться недружественные России государства.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила коллег не затягивать время, поскольку за прошедшие полгода все точки зрения по теме уже были высказаны. В конце обсуждения сенатор от Марий Эл Константин Косачев призвал участников заседания поддержать пенсионную реформу, поскольку она, по его мнению, соответствует мировому тренду. «Все цивилизованные состоявшиеся государства мира пошли по этому пути. Мы приводим систему в соответствие с современным состоянием российского общества», - заключил сенатор.

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