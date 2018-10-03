



Бывший директор и бухгалтер коммерческой организации, а также их приятель обвиняются в хищении около 135 миллионов рублей у двух крупных банков. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая, все трое обвиняемых предстанут перед судом за совершение нескольких эпизодов мошенничества в сфере кредитования, причинения имущественного ущерба путем обмана и других статей УК РФ.

По данным следствия, в 2013 году обвиняемые организовали схему хищения денежных средств у двух крупных банков, для чего изготовили фиктивные документы, на основании которых впоследствии получили кредиты. Создавая видимость целевого использования кредитных денег сообщники год оплачивали проценты по займам, а впоследствии перестали исполнять условия банковских договоров. В результате кредитное учреждение в судебном порядке взыскало с поручителя сумму основного долга – 20 миллионов рублей.

В ходе следствия также было установлено, что в декабре 2015 года директор предприятия-должника обратился в арбитражный суд с требованием включить его в специальный реестр кредиторов и взыскать с организации почти 90 миллионов рублей, которые якобы он ранее занимал своей же фирме.

Установлено, что приятель коммерсанта ранее уже проворачивал подобную схему с другими фирмами и банками, но потерпел фиаско. За это суд приговорил его к двум годам лишения свободы. Не желая еще раз быть привлеченным к уголовной ответственности за финансовые махинации, мужчина решил "откупиться" от правоохранителей и предложил за 1 миллион рублей прекратить в отношении него уголовное преследование и изменить его процессуальный статус с "обвиняемого" на "свидетеля". Факт передачи части суммы незаконного вознаграждения был зафиксирован сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного Главка МВД, а оперативные материалы легли в основу обвинения по статье 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере).



