



Турфирма привлечена к административной ответственности за отказ вернуть волгоградцу все деньги за несостоявшееся путешествие в Турцию. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, житель города приобрел путевку в Турцию в июле 2017 года. Однако Ростуризм проинформировал туристов о наличии обстоятельств, свидетельствующих о возникновении угрозы безопасности здоровья туристов в этой стране. И волгоградец принял решение о расторжении договора. Договор был расторгнут, однако мужчина получил не все уплаченные деньги за путевку.

Постановлением по делу об административном правонарушении, ООО «Кредит Тур» было привлечено к административной ответственности по ч.1 ст. 14.4 КоАП РФ, которое было обжаловано туроператором в арбитражном суде г. Москвы. Однако суд оставил постановление управления в силе. ООО «Кредит Тур», была подана апелляционная жалоба, но Девятый Арбитражный апелляционный суд, постановил вынесенное ранее решение оставить в силе, а жалобу туроператора без удовлетворения.



