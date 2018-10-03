Общество 03.10.2018 08:20
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03.10.2018 08:20
Турфирма привлечена к административной ответственности за отказ вернуть волгоградцу все деньги за несостоявшееся путешествие в Турцию. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, житель города приобрел путевку в Турцию в июле 2017 года. Однако Ростуризм проинформировал туристов о наличии обстоятельств, свидетельствующих о возникновении угрозы безопасности здоровья туристов в этой стране. И волгоградец принял решение о расторжении договора. Договор был расторгнут, однако мужчина получил не все уплаченные деньги за путевку.
Постановлением по делу об административном правонарушении, ООО «Кредит Тур» было привлечено к административной ответственности по ч.1 ст. 14.4 КоАП РФ, которое было обжаловано туроператором в арбитражном суде г. Москвы. Однако суд оставил постановление управления в силе. ООО «Кредит Тур», была подана апелляционная жалоба, но Девятый Арбитражный апелляционный суд, постановил вынесенное ранее решение оставить в силе, а жалобу туроператора без удовлетворения.
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