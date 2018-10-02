





Смотрите сегодня в программе: в Волгограде общественник вышел на одиночный пикет в надежде повлиять на Совет Федерации в вопросе закона о повышении пенсионного возраста. Прогресса нет: Госавтоинспекция проверила подъездные пути ко всем школам Волгограда и нашла массу неисправленных чиновниками нарушений. Из зала суда: жителя Волжского, убившего человека из-за громкой музыки, взяли под стражу. Куда уходят деньги?: депутаты Волгоградской областной думы захотели разобраться с частными камерами видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

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