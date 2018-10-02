Аналитика

«Высота 102 ТВ»: В Волгограде мало заметен прогресс в состоянии подъездных путей к школам

Аналитика 02.10.2018 20:08
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02.10.2018 20:08



Смотрите сегодня в программе: в Волгограде общественник вышел на одиночный пикет в надежде повлиять на Совет Федерации в вопросе закона о повышении пенсионного возраста. Прогресса нет: Госавтоинспекция проверила подъездные пути ко всем школам Волгограда и нашла массу неисправленных чиновниками нарушений. Из зала суда: жителя Волжского, убившего человека из-за громкой музыки, взяли под стражу. Куда уходят деньги?: депутаты Волгоградской областной думы захотели разобраться с частными камерами видеофиксации нарушений правил дорожного движения.
Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.

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