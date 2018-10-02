Происшествия

На трассе маршрутка «Волгоград-Урюпинск» столкнулась с легковушкой – один человек погиб

Происшествия 02.10.2018 16:43
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02.10.2018 16:43


Сегодня примерно в 14.30 на федеральной трассе «М-6» при столкновении маршрутки и легковушки четыре человека пострадали, один погиб. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, ДТП произошло во Фроловском районе на 822 километре дороги. 66-летняя пассажирка легкового авто скончалась на месте аварии до приезда бригады «Скорой помощи». 36-летняя беременная женщина, которая также находилась в салоне легковушки, с сотрясением головы и ушибом груди отправлена в Михайловскую ЦРБ. 48-летний водитель машины находится в тяжелом состоянии.
Водитель и пассажир маршрутки, которым была оказана медицинская помощь, от госпитализации отказались.

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