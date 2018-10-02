Убирать мусор научат прокуроры волгоградскую УК «Флагман»

Общество 02.10.2018 16:55
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02.10.2018 16:55
Меры прокурорского воздействия будут применены в отношении УК «Флагман», на работу которой жаловались жители Тракторозаводского района Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии Волгограда, также администрация района продолжит использовать методы административного наказания в отношении управляющей компании, которая не справляется с уборкой дворов. В результате жители улиц Салтыкова-Щедрина, Андреева и других вынуждены жить в соседстве с переполненными свалками. Как уточнили в пресс-службе мэрии, на УК «Флагман» с начала года было составлено около десятка актов. После очередного «нагоняя» коммунальщики мусор периодически вывозят, однако через некоторое время все повторяется заново. Напомним, ИА «Высота 102» сообщало о вопиющей ситуации, которая сложилась в Тракторозаводском районе, часть домов которого обслуживает УК «Флагман». В результате районным властям пришлось за счет бюджетного учреждения освобождать дворы от хлама и мусора вместо УК-«грязнули».
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